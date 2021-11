La giovane concorrente del GF VIP ex miss Italia Manila Nazzaro, sta vivendo al momento un grave lutto. Scopri l’accaduto e di chi si tratta.

Manila Nazzaro è attualmente una delle concorrenti ancora in gara nella casa del GF VIP. La concorrente partecipa come VIP essendo la ex vincitrice di Miss Italia nel 1999 e non solo. Manila ha fatto successo anche come conduttrice televisiva e come ormai ex modella italiana.

Ad oggi la troviamo stroncata dal dolore straziante per la sua grossa perdita inaspettata. Scopriremo se la concorrente deciderà di uscire dalla casa o di restare solo nelle prossime ore, quando le verrà comunicato precisamente dell’accaduto.

Al momento è ancora presente nella casa e restiamo in attesa di sapere maggiori informazioni sulla sua reazione alla notizia.

GF VIP – Grave lutto per la concorrente Manila Nazzaro. Di chi si tratta?

Attualmente lei si trova ancora all’interno della casa del Grande Fratello VIP e sta per ritrovarsi davanti a quello che sarà per lei un grave lutto. La persona a lei cara morta solo poche ore fa, è qualcuno di fondamentale per lei.

Nonostante il fatto che le loro strade si siano, per motivi lavorativi, separate negli ultimi anni, per Manila, siamo sicuri che lui resta una persona di fondamentale importanza. Di chi stiamo parlando?

Potrebbe interessarti anche: Manila Nazzaro, conosci il fidanzato calciatore? Dal successo a Temptation Island

Parliamo di Mimmo Rollo, uomo foggiano che ha permesso a Manila di iniziare la sua carriera. In che modo? Mimmo Rollo era un agente esclusivista, il quale cercava donne dall’estrema bellezza per farle gareggiare ai concorsi di Miss Italia.

Ed è proprio per questo motivo che i due si sono conosciuti, nell’ormai lontano 1999, quando Mimmo, incontrando Manila, decise che doveva assolutamente farla partecipare. Ed effettivamente aveva buon occhio, perché quell’anno la vittoria fu di Manila.

Mimmo è morto purtroppo da un male incurabile, stroncato dalla malattia. Per Mimmo purtroppo non c’è stato niente da fare.

Che ne pensate?