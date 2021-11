Katia Ricciarelli: età, professione, compagno, carriera e vita privata

Katia Ricciarelli, chi è la concorrente attuale del Grande Fratello ViP? Conosciamo meglio alcuni particolari della sua vita privata e della sua carriera televisiva.

Chi è Katia Ricciarelli

La simpaticissima e schietta Katia Ricciarelli nasce a Rovigo il 18 Gennaio del 1946 e oggi ha ben 75 anni. Conosciuta però all’anagrafe come Catiuscia Maria Stella Ricciarelli, la donna non ha avuto sicuramente vita facile.

Katia infatti è nata in un periodo non molto roseo. La mamma di Katia infatti viene abbandonata dal marito arruolandosi come volontario nella campagna di Russia. Nonostante ciò la sua mamma si rimbocca le maniche per far studiare la figlia a scuola in particolare nel Conservatorio Benedetto Marcello di Venezia.

Katia però ha una grande passione che porta dentro di se che è il canto. La donna all’epoca si dedicava a diversi lavori, come commessa, ma la sua vita inizia a cambiare proprio nel 1969 quando debutta a Mantova con la boheme. Da li inizia una svolta per Katia ed incomincia ad esibirsi in molti teatri del mondo diventando per l’epoca una grandissima cantante dell’opera.

La donna infatti iniziò ad avere un enorme successo per la sua straordinaria voce, apprezzata da giovani e persone di tutte le età.

Ma la sua carriera non si ferma all’opera, Katia infatti ha interpretato diversi ruoli d’attrice in diverse fiction e come attrice non se la cava per niente male.

Compagno di Katia Ricciarelli

Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, Katia è stata legata per ben 13 anni al compagno Jose Carreras e dopo tanti anni si sono separati.

Katia successivamente conosce Pippo Baudo. I due si sposano nel 1986 ma la loro relazione si conclude e nel 2004 firmano le carte del divorzio.

Katia al Grande Fratello

Nonostante la sua età Katia continua ad avere voce in capitolo nel mondo della televisione italiana. La donna infatti partecipa attivamente ai diversi programmi televisivi, anche come concorrente.

La stessa infatti nel 2006 è stata concorrente del programma La Fattoria, oggi invece è una concorrente del Grande Fratello Vip dove riesce a dare del filo da torcere a tutti i concorrenti della casa. La cantante infatti non è una che le manda a dire e spesso si scontra spesso con i suoi coinquilini. Ma nonostante ciò gode di un ottimo rispetto anche se spesso diventa quasi insopportabile.