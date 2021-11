Giulia De Lellis e Chiara Ferragni ai ferri corti: non si parlano | Il retroscena

Chiara Ferragni e Giulia De Lelliis, le due influencer italiane più amate e seguite di sempre. A quanto pare le due colleghe non vanno molto d’accordo, infatti, i fan più attenti hanno notato un atteggiamento molto strano.

Nelle scorse ore, l’incontro casuale tra Giulia De Lellis e Chiara Ferragni è diventato il gossip più discusso, le due imprenditrici digitali si trovavano allo stesso evento ma si sono evitate tutto il tempo, cosa sarà successo? scopriamolo.

Chiara Ferragni e Giulia De Lellis: c’è tensione?

Non è la prima volta che le due colleghe si sono incontrate, infatti, anche quest’estate hanno avuto modo di scambiare due parole in Sardegna. Entrambe avevano scelto l’isola sarda come meta per le proprie vacanze.

La scena del loro incontro nel noto ristorante, è diventata subito virale. Appena l’influencer romana è entrata nel locale si è avvicinata al tavolo dove era seduta Chiara insieme alla sua famiglia.

La De Lellis l’ha gentilmente salutata e la Ferragni ha risposto con un sorriso. Già da questo episodio, molti sospettavano che ci fosse parecchia tensione tra le due, dato che svolgono lo stesso lavoro e la competizione è sempre alle stelle.

Ma dobbiamo precisare che l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, durante un’intervista a Verissimo spese delle bellissime parole per la moglie di Fedez: “Chiara Ferragni è un’icona, è nata prima di tutti. È stata lei la prima. Il nostro modo di comunicare è diverso. Però ovvio che se viene fatto un paragone del genere a me fa solo che piacere!”

L’incontro tra Chiara Ferragni e Giulia De Lellis: cala il gelo

Pochi giorni fa, Chiara Ferragni e Giulia De Lellis erano presenti allo stesso evento natalizio a Londra. In tantissimi speravano in una foto insieme, ma non è accaduto niente di tutto ciò, anzi il contrario.

Entrambe hanno mantenuto le distanze, infatti, i presenti al party hanno notato un certo gelo tra le due. Nonostante abbiano scherzato e riso con le altre persone, loro si sono completamente evitate. Un atteggiamento che non è passato affatto inosservato ai fan più attenti, cosa sarà successo? Sicuramente non mancherà l’occasione per rivederle insieme e solo lì capiremo il loro rapporto realmente.