Nella casa del Gf Vip il bagno è uno solo e i problemi di igiene si fanno sentire. Perciò, Soleil prende un secchio e lo riempie d’acqua in cucina.

Tante persone in gara nel Gf Vip e un solo bagno corrisponde ad un solo risultato: problemi igienici. Soprattutto se i vipponi non si dedicano alle pulizie.

Gf Vip: problemi di igiene

Gli inquilini della casa del Gf Vip sono spesso accusati di non avere troppa cura della pulizia degli ambienti, in particolare di cucina e bagno. Non mancano, perciò, le critiche da parte dei telespettatori. Per alcuni, infatti, mancherebbero proprio le norme igieniche di base.

La prima problematica è che, spesso e volentieri, manca l’acqua nel bagno. Il che significa che i rubinetti di lavandino e bidet non emettono acqua. In secondo luogo, anche lo scarico del wc non funziona. Un problema non da poco in una stanza da bagno frequentata da così tante persone, sotto uno stesso tetto.

Perciò, è frequente vedere concorrenti lavarsi viso e denti in cucina, nel lavello dove la situazione non è proprio felice. Lì, infatti, stazionano costantemente pile e pile di piatti sporchi.

La scarsa igiene si vede anche da altri dettagli come sporcizia di varia natura, indumenti intimi lasciati in giro e finanche macchie sulla tazza del water: il pubblico da casa le sta notando proprio tutte.

Il gesto di Soleil

Non è raro, dunque, che oltre a mancare l’acqua, spesso gli scarichi siano tappati. Ecco perché, i vipponi devono arranggiarsi come possono se vogliono dedicarsi alla propria igiene personale nella privacy del bagno.

Proprio come ha fatto soleil immortalata da un video che circola on line. Ad un certo punto la si vede, in giro per la cucina, brandendo un secchio. Secchio che poi posizionerà sotto il rubinetto della cucina e lo riempirà d’acqua.

Dopo, Soleil si allontana per recarsi nel bagno del Gf Vip. Che quel secchio ricolmo d’acqua le sia servito per lo scarico o per occuparsi della sua igiene personale non si sa. In ogni caso, una cosa è certa: l’igiene e la pulizia non sono proprio di casa al Grande Fratello.