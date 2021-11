Le due gieffine, Patrizia Pellegrino e Manila Nazzaro condividono lo stesso tragico dolore. Entrambe hanno dovuto affrontare la perdita di un figlio, una sofferenza terribile: ecco come hanno ricordato il piccolo Riccardo e la piccola Greta.

Le due concorrenti del Grande Fratello Vip, si sono lasciate andare a importanti e drammatiche rivelazioni sul loro passato. Patrizia Pellegrino ha condiviso la sua tragica storia con Manila Nazzaro, riguardo la perdita del figlio. Purtroppo è un dolore che Manila Nazzaro conosce e che ha vissuto sulla sua pelle.

GF Vip: Patrizia Pellegrino e Manila Nazzaro, lo stesso dramma

Nella casa del Grande Fratello Vip capita spesso che in assenza degli affetti più cari, i concorrenti della Casa più spiata d’Italia si lascino andare a delle confessioni sul loro passato. E’ proprio quello che è accaduto nelle scorse ore in giardino. Patrizia Pellegrino, la nuova vippona che è entrata nel reality lo scorso lunedì, ha condiviso con Manila Nazzaro il suo tragico dolore per la perdita del figlio Riccardo.

Una dramma che l’ha segnata per sempre. Anche Manila lo scorso anno ha vissuto lo stesso episodio, perdendo la bambina che aspettava con il suo compagno Lorenzo Amoruso. Nel ricordare questo triste evento, le due vippone non sono riuscite a trattenere le lacrime, commuovendo gli altri concorrenti e i telespettatori.

LEGGI ANCHE –> GF Vip, la concorrente non si accorge dei microfoni: confessa cosa ha fatto a 16 anni

La dolorosa rivelazione



Il racconto straziante di Patrizia ha colpito tutti:

“Lui è il mio angelo custode, lui mi proteggerà sempre (…) Io non l’ho potuto nemmeno salutare, vedere. Hai capito perché sono così?”.

Da queste parole si può percepire il forte dolore della gieffina, che oggi è follemente innamorata dei suoi tre figli: Gregory, adottato in Russia, Arianna e Tommaso. Manila sa bene cosa si prova, infatti, negli scorsi giorni anche lei ha parlato del momento in cui ha scoperto della tragica scomparsa:

“Io non lo sentivo che non c’era, io sentivo che c’era. Ero di oltre tre mesi. Era impossibile per me, non riuscivo a capire.”

LEGGI ANCHE –> GF Vip, grave tragedia per un personaggio del reality: Morto il fratello giovanissimo

Poco fa Manila Nazzaro e Patrizia Pellegrino hanno commosso tutti, lanciando un palloncino rosso nel cielo, in ricordo di Riccardo e Greta, che vivranno sempre nel cuore di tutti. E’ stato un momento difficile ed emozionante, di cui il GF Vip non si scorderà facilmente.