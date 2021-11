Concorrente del GF Vip 6, confessa alcune vicende del passato non sapendo dell’attivazione dei microfoni. La confessione shock di una gieffiena ha spiazzato tutti i coinquilini del programma.

Nelle ultime ore, tutti gli spettatori del famoso programma condotto da Alfonso Signorini sono rimasti increduli nel sentire una rivelazione del tutto scioccante. Gli stessi gieffini, allibiti della situazione creatasi, hanno subito avvertito la concorrente cercando di farle capire l’errore commesso.

Come ben saprete, tutti i partecipanti del programma sono microfonati h24/7, poiché tutto ciò che accade all’interno della casa del Grande Fratello viene automaticamente trasmesso in diretta sugli appositi canali dedicati. Accade però che delle volte i gieffini, volontariamente o involontariamente, dimenticano di portare con sé il proprio microfono. Una concorrente, non badando ai microfoni dei suoi compagni svela a tutti un intimo dettagli di quando era solo un’adolescente.

GF Vip 6: chi ha svelato l’intimo dettaglio? Ecco la scottante rivelazione della concorrente

Durante la puntata giornaliera, alcuni dei partecipanti al programma, hanno deciso di concedersi momenti di relax. Ognuno di loro occupava le varie stanze presenti nella casa, un piccolo gruppetto di concorrenti però decide di spostarsi in camera da letto. Nella stanza, oltre ai vari gieffini, erano presenti Giucas Casella e Clarissa Selassié.

I due hanno iniziato a parlare degli amori passati, tutto nelle norma fino a quando la discussione prende una piega diversa. La giovane ragazza decide infatti di confessare all’inquilino un piccolo dettaglio riguardante la sua intimità. Clarissa infatti, racconta a Giucas della sua prima esperienza in amore e gli confessa a cuor leggero di aver affrontato il suo primo rapporto sessuale alla tenera età di 16 anni.

Giucas, sentendo le sue parole, deicide di bloccarla all’istante. Pare che la gieffina non si sia accorta del microfono dei compagni presenti all’interno della stanza. Il discorso è stato subito deviato anche se Giucas ha espresso un suo parere al riguardo.

Le ha infatti detto di non voler più sentire argomenti di questo genere poiché non sono affatto pertinenti al programma. Oltretutto ha aggiunto che alla tenera età di 16, secondo lui, non si ha la piena consapevolezza per affrontare determinate situazioni.

Desirèe Cirisano