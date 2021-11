Conoscevate la figlia di Elisabetta Canalis? Lei è praticamente identica alla madre, insieme sono veramente stupende! Ecco com’è la splendida bambina.

Negli ultimi giorni la showgirl ha deciso di condividere uno scatto della figlia che le piace particolarmente. Mettendola così al confronto con degli scatti che ritraggono sé stessa per far notare a tutti i suoi fan l’incredibile somiglianza che le accomuna.

Bisogna ammettere infatti che mamma e figlia sembrano praticamente due gocce d’acqua, gli stessi lineamenti, lo stesso sorriso e persino le stesse fossette. Lei non è la prima Vip a fare un tuffo nel passato ripescando delle foto scattate ormai molti anni indietro, postandole poi sui social media per sfoggiare l’incredibile somiglianza con i propri figli.

Elisabetta Canalis e la figlia: l’incredibile somiglianza che le fa apparire come due gocce d’acqua

La scorsa estate la showgirl decise di trascorrere le vacanze estive insieme alla famiglia tornando nella sua terra natia, ovvero la Sardegna. Quando si vive lontani dal luogo in cui si nasce, spesso si avvertono delle mancanze incolmabili. Proprio per questo quando si ritorna si rivivono dei momenti indimenticabili. Si torna quindi a sfogliare i famosi album d’infanzia poiché attraverso la fotografia possibile sentire delle emozioni indescrivibili.

Elisabetta, trascorrendo le vacanze in Sardegna, ha deciso di sfogliare dei suoi vecchi album d’infanzia rivivendo così innumerevoli ricordi. Nello sfogliare gli scatti però nota una incredibile somiglianza con una foto scattata alla sua piccola bimba. Lei si chiama Skyler Eva ed è una piccola furbetta.

È possibile notare infatti come i lineamenti delle due foto siano così compatibili fra loro, ogni singolo dettaglio viene rispecchiato nella foto scattata alla tenera Skyler Eva. L’unico dettaglio molto differente, il quale non le accomuna affatto, è il colore degli occhi. Elisabetta infatti ha un colore degli occhi tendente al marroncino chiaro mentre la figlia vanta un colore azzurro come il cielo. La showgirl ha anche svelato il desiderio di dare alla luce una sorellina o un fratellino alla piccola Skyler, la bambina però vorrebbe “ordinare” (classica battuta dei più piccini) una sorellina per poter poi giocare in sua compagnia.

Desirèe Cirisano