Antonella Clerici distrutta dal tradimento: ” con la morte nel cuore” | la confessione

Il tradimento ai danni di Antonella Clerici

Antonella Clerici, nel corso di una recente intervista, è tornata a parlare di un avvenimento davvero doloroso della sua vita.

Stiamo parlando del noto tradimento di Eddy Martens ai suoi danni. Antonella Clerici, a distanza di molto tempo, ne parla con grande distacco, ma non nega di aver sofferto.

Nel corso di un’intervista organizzata da Luca Bianchini, sono state rivolte 50 domande alla conduttrice, che ha risposto senza peli sulla lingua.

Quando Bianchini le ha chiesto se avesse mai fatto delle scenate di gelosia, la Clerici ha prontamente risposto:

“Qualcuna sì, quando Eddy mi fece le corna pubblicamente. Io ho fatto La prova del cuoco con la morte nel cuore senza dire niente a nessuno, poi sono andata a casa e si sono aperti i muri e l’ho buttato fuori di casa per la prima volta… la seconda è stata definitiva”.

La vita privata della nota conduttrice

Antonella Clerici tentò di rimettere insieme i cocci dell’amore distrutto con Eddy, ma invano.

Oggi, però, può dire di essersi riscattata, perché ha al suo fianco un uomo davvero speciale. Stiamo parlando di Vittorio Garrone, che ama davvero incondizionatamente la conduttrice Rai. Nonostante ciò, è logico che Eddy resterà per sempre il papà di sua figlia Maelle.

Non tutti lo sanno, ma in passato Antonella Clerici ha avuto una liaison con il collega Massimo Giletti, che oggi è semplicemente un amico. A quanto pare, però, anche Giletti non si sarebbe comportato benissimo con la conduttrice: sembra che dovessero trascorrere un Capodanno insieme e che lui, alla fine, non si fosse presentato.