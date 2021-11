Adriana Volpe: età, altezza, professione, marito, figli e carriera

Adriana Volpe è una showgirl e conduttrice più discussa del mondo dello spettacolo. La giovane presentatrice infatti ha fatto parlare tanto di se, ma conosciamo meglio il mondo della conduttrice.

Adriana Volpe carriera televisiva

La giovane conduttrice nasce a Trento il 31 maggio del 1973. La sua infanzia trascorre liscia e tranquilla e dopo la maturità decide di trasferirsi a Roma per realizzare il suo sogno quello di iniziare la professione da modella. La giovane infatti proprio nel 1990 inizia la sua prima sfilata in collaborazione con diverse aziende di moda.

Sfila infatti a Milano, Parigi, Zurigo e Tokyo. Ma il suo primo debutto nel mondo della televisione italiana inizia proprio quando nel 1993 quando viene scelta come valletta al programma !Scommettiamo che” condotto da Michele Guardi. Dopo alcuni anni lontana dalla Rai, ritorna con un nuovo programma “Mezzogiorno in famiglia” e successivamente “I fatti Vostri” insieme a Giancarlo Magalli dove ci resta per svariati anni.

Ma la vita ha scelto per lei e a causa di alcuni scontri all’interno del programma ha deciso di lasciare definitivamente lo studio.Attualmente la Volpe però ha deciso di cambiare scenario e di immergersi nella Mediaset. Infatti attualmente è opinionista del Grande Fratello Vip. Un opinionista che non le manda a dire, infatti spesso e volentieri si scontro con i concorrenti della casa con parole pesanti e severe.

Chi è il marito

Per quanto riguarda la sua vita privata, Adriana si è sposata nel 2008 con Roberto Parli. I due innamoratissimi hanno avuto una bellissima bambina nata nel 2011 di nome Gisele che attualmente ha 10 anni. Roberto in particolare è noto per aver partecipato al Grande Fratello qualche anno fa, come anche Adriana proprio nel 2020. Attualmente però

nonostante il forte sentimento che li teneva legati, pare che non siano più insieme.

Purtroppo la loro relazione è finita in mal modo, pare infatti che sui social se ne dicano di tuti i colori senza cercare di mettere un freno a determinati discussione che sui social danno seguito soltanto a migliaia di pettegolezzi.

Nonostante ciò pare che Adriana si sia ripresa molto bene e pare che abbia trovato finalmente la serenità. Oggi infatti è una delle opinioniste del Grande Fratello e fa coppia fissa con Sonia Bruganelli, moglie del simpaticissimo Paolo Bonolis.