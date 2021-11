Vanessa Incontrada, chi è la dolce metà della famosa conduttrice televisiva e radiofonica? Lui è un uomo di successo ma in pochi lo conoscono: tutte le informazioni dettagliate.

Ormai la fama la precede, negli anni si è aggiudicata innumerevoli ruoli prestigiosi, portando gioia e sorrisi nelle nostre case. Interpretando ruoli comici come ad esempio conducendo il programma “Zelig“, e ruoli di un certo calibro arrivando perfino a condurre Sanremo.

Insomma di lei sappiamo quasi ogni cosa, d’altronde si sa, quando si diventa famosi diventa particolarmente difficile mantenere un certo livello di riservatezza. È noto a tutti come è nata la sua attuale storia d’amore, in pochi però conoscono il diretto interessato, ovvero colui che le ha rubato il cuore.

Vanessa Incontrada, chi è il compagno di vita della famosa attrice? Tutto ciò che lo riguarda: lavoro, biografia

Per chi non lo sapesse, la loro storia d’amore inizia con un po’ di complicanze. Lui si chiama Rossano Laurini ed all’epoca era sposato ancora con un’altra donna di nome Chiara Palmeri. Il rapporto tra i due non andava a gonfie vele, il legame si spezzò molto tempo prima dell’arrivo della conduttrice. Nonostante questo però si alzò un polverone di polemiche nei suoi confronti.

Il tutto partì direttamente da alcune parole dell’ormai ex moglie del compagno della conduttrice, la quale quasi accusò Vanessa per la rottura con il suo ex marito. Volarono parole pesanti all’epoca tanto che la conduttrice, stanca delle innumerevoli critiche, decise di mettere in chiaro la situazione.

“Io sono arrivata nel momento in cui si era già sgretolato tutto.. Non ho rubato nessuno. Quando succedono queste cose c’è già una frattura. L’amore non si ruba.”

Queste furono le parole scelte dalla conduttrice per mettere a tacere tutto ciò che all’epoca si vociferava. Oggi però tutto questo appartiene al passato poiché i due, Vanessa e Rossano, vivono la loro più grande favola.

Lui nasce nel 1970 e si laurea all’università di Palermo, precisamente alla Younipa. Coltiva innumerevoli passioni, fra cui in particolare: lo sport. Pratica infatti la corsa, il nuoto e lo sci. Inoltre ama stare in compagnia delle persone a lui care ed ai suoi due fedeli compagni: Zelig e Tokyo.

Desirèe Cirisano