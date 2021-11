L’aspetto fisico di Vanessa Incontrada è stato spesso al centro di critiche ma, com’era prima di diventare famosa? Continua a leggere.

Uno dei tratti distintivi di Vanessa Incontrada è sempre stato il suo scoppiettante sorriso e, quello, ce l’aveva anche prima della fama.

Che fine ha fatto Vanessa Incontrada?

La stagione televisiva in corso sembra essere davvero dorata per Vanessa Incontrada. La presentatrice italo spagnola, infatti, ha da poco terminato la sua conduzione, insieme ad Alessandro Siani, della trasmissione satirica Striscia la Notizia. Inoltre, nelle prossime settimane, la vedremo al fianco di Claudio Bisio sul palcoscenico di Zelig.

Dalla televisione e dalla stampa, però, non è mai del tutto scomparsa, essendo stata eletta testimonial da diversi brand. Inoltre, Vanessa Incontrada, è stata spesso al centro di polemiche che hanno riguardato non tanto la sua vita professionale. Al centro delle polemiche, infatti, c’è stato l’aspetto fisico della presentatrice. E, in particolare, il suo cambio di peso.

Un peso che, se all’inizio è stato al centro delle critiche, facendo spesso sentire la presentatrice inadeguata, è diventato poi una forza e motivo di vanto. Basti pensare all’ormai famosa copertina di Vanity Fair, su cui la conduttrice è apparsa senza veli ma fiera del suo essere.

Com’era prima di diventare famosa

All’inizio della sua carriera la Incontrada aveva appena 20 anni ed era il 1998. Il programma televisivo che ha visto il suo debutto si chiamava Super ed andava in onda su Italia 1. A quello sono seguite diverse conduzioni ma anche il cinema nel 2003 con Il Cuore Altrove di Pupi Avati.

Già dalle prime apparizioni televisive, l’attrice è apparsa con i capelli tendenti al rosso ma con meches chiare e, attualmente, sono diventati, insieme al suo sorriso, il suo tratto distintivo. Prima del successo, però, la sua chioma era diversa. I suoi capelli, infatti, erano molto lunghi, mossi, ma soprattutto scuri. Tanto da farla sembrare irriconoscibile rispetto ad ora.

Un’altra cosa è diversa: il suo fisico. Da ragazzina ventenne la Incontrada si è trasformata in una donna, ricca di fascino e carisma. Del resto, nel 2008 è diventata mamma e da allora il suo fisico, come accade a molte donne, si è ammorbidito. Un fattore, questo, che oggi non importa più alla Incontrada che valorizza le sue forme con fierezza diventando un esempio per altre donne come lei.