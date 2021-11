Prosciutto, quale mangiare tra il cotto e il crudo: qual è il migliore in assoluto

Il prosciutto in commercio lo possiamo trovare sia cotto che crudo e stagionato, entrambi vengono salati per conservarli meglio.

Tuttavia questo prodotto del maiale si differisce l’un l’altro per la tipologia del loro processo produttivo e non solo per il fatto che il prodotto sia cotto o meno.

Quale è meglio: prosciutto cotto o crudo

Crudo. La coscia posteriore del maiale viene salata per disidratare e conservare meglio il pezzo. Dopo averlo lasciato riposare per alcuni giorni, viene messo in acqua per eliminare il sale superficiale. Il pezzo viene poi messo ad essiccare e a stagionare.

Cotto. In questa preparazione del prosciutto, l’osso viene separato dalla carne, il pezzo viene pulito e sottoposto a salamoia (una soluzione di sale, acqua e alcuni additivi). Per garantire che la salamoia sia ben distribuita, la carne viene impastata in ciotole, lasciata riposare, cotta e, infine, lasciata riposare di nuovo.