Paola Barale e Gianni Sperti, il doloroso retroscena sulla rottura che nessuno si aspettava

Paola Barale e Gianni Sperti, rivelato finalmente il doloroso retroscena sulla loro rottura. Ecco che cosa è accaduto tra i due. La triste verità.

Perché è finita tra Paola Barale e Gianni Sperti? Dopo anni svelato il triste retroscena. Ecco tutti i dettagli.

Perché è finita tra Paola Barale e Gianni Sperti

Paola Barale è una famosa conduttrice televisiva mentre Gianni Sperti è un ex ballerino professionista di Amici e attuale opinionista di Uomini e donne. Paola e Gianni sono stati sposati per 3 anni dal 1999 al 2002.

I due si sono spesso mostrati insieme, in più occasioni mondane, come una coppia molto affiatata ma all’improvviso il loro matrimonio è giunto al capolinea.

Che cosa è accaduto tra i due? Dopo anni è stato svelato il misterioso retroscena che si nasconde dietro la fine del loro amore. Scopriamolo insieme.

Le ragioni della rottura tra il ballerino e la conduttrice

Paola Barale e Gianni Sperti si sono tanto amati. Il loro fu un colpo di fulmine che li portò a convolare a nozze dopo pochi mesi di frequentazione. La coppia è stata sposata per tre anni, dal 1999 al 2002.

Il loro amore è nato ai tempi in cui entrambi lavoravano a Buona Domenica. In un’intervista rilasciata a La Confessione, la showgirl e conduttrice ha svelato finalmente le ragioni che hanno portato i due a dirsi addio.

Secondo quanto raccontato da Paola Barale, Gianni Sperti voleva dei figli mentre la conduttrice non si sentiva pronta a diventare mamma. Gianni inoltre lavorava ma non in modo continuativo, le loro entrate economiche dipendevano essenzialmente dalle ospitate televisive.

Paola non si sentiva dunque di mettere al mondo un figlio in una famiglia in cui non c’era stabilità economica. A mancare però non erano soltanto i soldi ma anche l’affetto. La presentatrice di Mistero ha affermato che Gianni era un uomo molto forte ma che nella relazione era sempre emotivamente distaccato.

I due sono arrivati alla decisione di divorziare di comune accordo. Entrambi hanno sofferto molto per questa scelta, soprattutto Gianni, che è caduto in una forte spirale di depressione.

Il ballerino è riuscito a riprendersi proprio grazie a Maria De Filippi che lo ha chiamato come opinionista fisso a Uomini e donne. Paola Barale invece ha continuato a presentare diversi programmi tv e ha avuto per lungo tempo una relazione con Raz Degan ma dopo tanti anni insieme anche il loro amore è giunto al capolinea.

Gianni Sperti invece è sempre molto attento alla sua vita privata. In questi anni non è stato mai paparazzato con un nuovo partner. Non sappiamo se attualmente sia single o impegnato.