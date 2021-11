Nelle ultime puntate del Grande Fratello Vip ci sarebbe stato un clamoroso riavvicinamento fra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè.

Un vero e proprio colpo di scena si è verificato negli ultimi giorni all’interno della casa del Grande Fratello. Qui, infatti, l’ex nuotatore Manuel Bortuzzo, si sarebbe riavvicinato alla principessa etiope Lulù Selassié dopo che i due avevano litigato pesantemente. Non solo, proprio di recente abbiamo raccontato come l’atleta avrebbe proprio scacciato la ragazza.

Manuel Bortuzzo è stato costretto in sedia a rotelle da una sparatoria

Insomma una loro riappacificazione sembrava impossibile, figuriamoci la nascita di un possibile rapporto. Tutto è iniziato quando i due si sono ritrovato a commentare un’altra burrascosa storia d’amore successa in quel del Grande Fratello Vip ossia quella fra Miriana Trevisan e Nicola Pisu.

Lulù, quindi, pur riconoscendo come ognuno vive un rapporto in maniera diversa ha trovato davvero romantico come, nonostante, tutto Miriana non abbia voluto chiudere le porte in faccia al suo spasimante. Sulla stessa lunghezza d’onda si è trovato anche Manuel che ha specificato però, come lasciare la porta aperta non significa necessariamente che la storia avrà un lieto fine.

Nelle ultime settimane il rapporto fra i due si era fatto molto teso

Il nuotatore, quindi, ha portato la metafora anche nel suo rapporto con la principessa:

“Le porte aperte certo che ci sono anche tra noi. Io ho lasciato le porte aperte. Nella consapevolezza che un giorno le cose possano andare. Perché non credo sia una cosa da precludere tra noi. Per me una porta si chiude se succede qualcosa di grave. Se ti odio o non voglio nulla da te chiudo, altrimenti lascio aperto”.

Delle parole che lasciano ben sperare tutti i fan della coppia. Ricordiamo, infatti, come Bortuzzo ha spesso allontanato Selassiè spiegandogli come fosse troppo opprimente e questo stress gli stesse causando anche dei problemi fisici. Non molto tempo fa, infatti, Manuel mostrò alla nobile i suoi spasmi alle gambe.

Per farsi perdonare, quindi, Lulù scrisse una lettera molto dolce al ragazzo e ad oggi questa sembra aver pagato. Non tutti però hanno accolto a braccia aperte la notizia della riappacificazione fra i due, infatti, c’è chi sostiene che Bortuzzo stia solo cercando di risollevare il suo status per non essere eliminato.