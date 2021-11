Sapete quanto guadagna Gemma Galgani per ogni puntata di Uomini e Donne? Il suo cachet è davvero stellare.

Gemma Galgani ormai è la star indiscussa di Uomini e Donne. Ma sapete quanto guadagna per la sua partecipazione al noto dating show di Canale 5? Ve lo sveliamo noi.

Gemma Galgani, la stella di Uomini e Donne

Da ormai 12 anni Gemma Galgani è la protagonista indiscussa di Uomini e Donne, il noto salotto dei sentimenti di Maria De Filippi che da tanto tempo tiene compagnia ai telespettatori italiani che si appassionano alle storie di giovani e meno giovani che arrivano alla corte mariana per trovare l’amore.

La dama torinese non è stata molto fortunata. Da ben 12 edizioni è alla ricerca del principe azzurro ma purtroppo l’uomo della sua vita non è ancora arrivato. Attualmente la peperina signora si trova in quarantena perché ha contratto il Covid.

Pur non potendo presenziare in studio, non ha fatto sentire a nessuno la sua mancanza: Gemma Galgani come vedremo nelle prossime puntate, sarà collegata con lo studio direttamente da casa sua.

Sapete quanto guadagna la dama torinese per la sua partecipazione a Uomini e Donne? Il compenso che percepisce vi farà rimanere a bocca aperta.

Quanto guadagna la dama torinese per ogni puntata di Uomini e Donne

Da tanti anni Gemma Galgani è la dama più chiacchierata e conosciuta del trono over di Uomini e Donne. La torinese, donna colta, intelligente e pungente quanto basta, non smette di far parlare di sé. Si è presentata 12 anni fa a Uomini e Donne per trovare l’amore.

Dopo un matrimonio fallito e diverse relazioni sentimentali che le hanno procurato solo dolore, alla veneranda età di 71 anni, la dama torinese è ancora alla ricerca dell’amore e del principe azzurro. Cupido con lei non è stato molto carino e la Galgani sta faticando a trovare l’uomo della sua vita ma non si arrende ed è sicura che prima o poi lascerà gli studi Mediaset con la sua dolce metà.

Nel frattempo però la dama torinese continua ad essere presente alla corte della De Filippi. Sapete quanto guadagna per la sua partecipazione a Uomini e Donne? La bella signora ha un cachet fisso di 2000 euro a puntata.

Considerando che si registra una puntata a settimana, fare i conti in tasca alla Galgani non è affatto complicato! La dama riesce a portare a casa un bel po’ di soldini. Vi aspettavate un compenso del genere?