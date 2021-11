Avete mai visto dove vive Diletta Leotta? Per alcuni uno schiaffo alla povertà

Diletta Leotta ha comprato una casa super lussuosa e moderna proprio nel cuore di Catania, in Sicilia, proprio dove è nata e cresciuta.

Diletta Leotta non rinuncia al lusso, il suo nuovo appartamento è uno schiaffo alla miseria, vediamolo insieme.

La Leotta compra casa a Catania

La bella conduttrice catanese, volto di Dazn, ha comprato casa nella sua città d’origine, Catania. Quando aveva del tempo libero prendeva un volo e tornava nella casa dei suoi genitori, ma ora ha voluto comprare un bellissimo appartamento proprio lì.

La casa, però, ancora non c’è, si tratta di un edificio in costruzione, ma la presentatrice etnea si è portata avanti per aver il prima possibile una sua sistemazione nella città dove è nata, un luogo che per lei è molto importante.

Infatti, sul suo profilo Instagram ha scritto:

“Ho acquistato la casa dei miei sogni nella mia Catania”

E’ un’emozione indescrivibile per lei, ma scopriamo di più.

La casa di Diletta Leotta

Zefiro A è una struttura residenziale che verrà realizzata a Ognina, in via Acireale che si eleverà in verticale per una cinquantina di metri nell’area in cui sono state già demolite vecchie case in condizioni di degrado.

La “torre” residenziale sarà uno dei nuovi elementi rappresentativi di Ognina e avrà 13 piani oltre il piano del parcheggio interrato.

L’immobile risponderà ai canoni della classe energetica NZEB con un sistema di smorzamento sismico basato sull’azione dell’acqua delle due piscine in vetro sul tetto giardino sommitale.

Ogni piano sarà un unico appartamento, circondato da una panoramica terrazza. Un progetto davvero innovativo ed esclusivo, inoltre, ci sono tutte le comodità: giardino, SPA, piscina con corsia regolamentare e zona idromassaggio.

Insomma, un sogno ad occhi aperti, la Leotta non può chiedere di meglio.