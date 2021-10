Diletta Leotta confessa: “il mio sogno proibito, sarebbe bello se lo riuscissi a fare con un uomo”

Ecco qual è il sogno segreto della conduttrice sportiva, tra le più amate del panorama televisivo attuale italiano.

Diletta Leotta ha appena concluso la sua chiacchieratissima storia d’amore con Can Yaman, l’attore turco, noto in Italia per aver preso parte a fiction come Che Dio ci aiuti, DayDreamer – Le ali del sogno e molte altre.

Ora, la conduttrice sportiva è finalmente single e in una recente intervista ha dichiarato qual è il suo sogno proibito, il desiderio segreto che non era mai stata in grado di rivelare prima d’ora. Continuate a leggere per scoprirlo.

Tutti gli amori di Diletta Leotta

Non tutti lo sanno, ma Diletta Leotta ha avuto in passato una relazione con Matteo Mammì, uno dei dirigenti responsabili dei diritti sportivi di Sky e nipote del Ministro delle Comunicazioni, Oscar Mammì, durata dal 2016 al 2019.

Poi, Diletta è stata assieme a Daniele Scardina, detto Toretto, vincitore italiano del titolo mondiale dei pesi medi.

Infine, l’abbiamo pizzicata in compagnia dell’attore turco già citato, Can Yaman, con cui ha vissuto una storia d’amore alla quale sono in tantissimi a non credere.

Ora che Diletta è inequivocabilmente single, però, si è lasciata andare a una dichiarazione inedita e privata che vi riportiamo di seguito.

Il sogno proibito della conduttrice sportiva

Nel corso di una recente intervista, Diletta Leotta ha rivelato cosa le piacerebbe davvero fare in compagnia d’un uomo.

Si tratta della manifestazione di un desiderio e di un’intenzione che non aveva mai avuto il coraggio di rivelare.

Diletta Leotta ha confessato, infatti, di desiderare di sentirsi se stessa al fianco di un uomo. Di non stare un passo indietro rispetto a lui, ma di camminargli a fianco:

“Sarebbe inoltre bello se un giorno si capisse che le donne sono libere di fare tutto ciò che vogliono e desiderano esattamente come un uomo.”

Cosa ne pensate di queste parole?