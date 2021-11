Chiara Ferragni, la regina indiscussa dei social. Nonostante per lei sia molto importante apparire, non si fa problemi a dire quello che pensa, anche a costo di “spaventare” suo marito Fedez con le sue rivelazioni: ecco cosa ha rivelato.

Chiara Ferragni e Fedez sono sempre al centro dei riflettori. I loro battibecchi ma anche i loro momenti romantici attirano l’attenzione del pubblico. Ogni giorno, attraverso i social, portano i loro follower nelle loro vite, ma che succede quando la famosa imprenditrice digitale fa una confessione bollente? scopriamolo, è accaduto proprio nelle scorse ore.

Chiara Ferragni e Fede: lo scontro in diretta su Twitch

Chiara Ferragni e Fedez formano la coppia più chiacchierata di sempre. Sui social hanno un seguito assurdo, lei ha quasi 26 milioni di follower e lui ne ha praticamente la metà, dunque 13 milioni. A volte sul web si tende ad apparire perfetti, ma i Ferragnez non sono proprio così.

Nonostante la fama, i due mostrano ogni attimo della loro quotidianità, anche i brutti momenti. Proprio per questo i fan li amano, sono una coppia vera e nel loro lavoro sono i migliori, perché fanno vedere la realtà così com’è senza filtri.

Senza dubbio, nella vita reale tra marito e moglie si litiga spesso e ovviamente capita anche ai Ferragnez. Nelle scorse ore, sul canale Twitch del rapper, i due hanno realizzato una live streaming online e non è mancata una breve litigata e anche una rivelazione davvero sconcertante di Chiara Ferragni: scopriamo di più.

La scioccante rivelazione

Il 9 dicembre, uscirà il docu reality di Chiara Ferragni e Fedez, The Ferragnez – La Serie, 8 episodi dedicati interamente alla loro vita. I due portano i loro fan quotidianamente nel loro privato, ma stavolta scenderanno nei dettagli.

Ovviamente, sarà una serie basata esclusivamente sulla realtà, infatti, non mancheranno i battibecchi e qualche confessione choc, proprio come è accaduto nella diretta su Twitch nelle scorse ore. Tutto è iniziato con una domanda piccante che Fedez ha rivolto a Chiara, ovvero: “Il sesso più bello che hai mai visto in vita tua?”.

La risposta dell’imprenditrice digitale non si è fatta attendere e ha replicato con un’altra domanda: “Cioè da sola?”. Il rapper in quel momento è rimasto completamente spiazzato dalla dichiarazione di sua moglie, ma la sua espressione è diventata in pochissimo tempo virale. I fan ora sono sempre più curiosi di vedere il loro docu reality, di certo non mancheranno scene divertenti come queste.