Chiara Ferragni, una delle influencer più famose al mondo. Su Instagram la seguono quasi 26 milioni di persone, un successo straordinario. Ma che percorso di studi ha fatto per diventare così popolare? scopriamolo insieme.

Chiara Ferragni -lettoquotidiano.itChiara Ferragni conosciuta per essere una delle imprenditrici digitali più importanti d’Italia, con la sua originalità ha costruito un grande impero, infatti, è stata la prima a trasformare la passione della condivisione sui social in un vero e proprio lavoro: scopriamo cosa ha studiato.

Chiara Ferragni, da ragazza semplice a imprenditrice digitale

Chiara Ferragni, conosciuta in tutto il mondo, un successo incredibile a livello globale, è una delle più famose fashion blogger del momento. La sua originalità e la sua esperienza nel mondo della moda l’hanno portata ad arrivare quasi a 26 milioni di follower.

E’ una ragazza esperta di tendenze e che fattura più di 10 milioni di dollari. Nel 2009 ha aperto il suo blog The Blonde Salad in collaborazione con il suo ex fidanzato. Per coinvolgere un pubblico molto vasto ha deciso di portare contenuti sia in italiano e sia in inglese e grazie alle prime sponsorizzazioni comincia a guadagnare e a trasformare la sua passione in lavoro.

Ma il successo è arrivato soprattutto con il suo profilo Instagram e in pochissimo tempo le sue attività arrivano a fatturare più di 10 milioni di dollari. E’ riuscita a costruire totalmente il suo impero giorno per giorno da sola, raggiungendo un successo clamoroso. Secondo DeRev e HopperHQ, con un solo post su Instagram riesce a guadagnare tra i 60 e gli 85 mila dollari.

Che percorsi di studio ha svolto?

Determinata e con uno spiccato senso degli affari è riuscita a costruirsi una carriera eccezionale. Ma per avere tutto questo successo che cosa ha studiato? Non ci crederete mai, ma ha frequentato il liceo classico nella sua città d’origine, Cremona.

Successivamente si è iscritta alla facoltà di Giurisprudenza alla Bocconi di Milano. Ma la passione per la moda e il suo amore per la condivisione, l’hanno portata a concentrarsi sul suo famoso blog, The Blonde Salad.

LEGGI ANCHE –> Chiara Ferragni, beccata così insieme al figlio: i fan non ci credono

LEGGI ANCHE –> Chiara Ferragni, il suo ‘rotondo’ lato B gonfiato da Photoshop? I follower impazziscono

Proprio per questo non ha mai terminato gli studi, quindi non è laureata. Il successo era inevitabile, la sua determinazione e il suo carisma l’hanno resa la numero uno in questo settore e ad oggi è una delle influencer più conosciute e pagate sul web.