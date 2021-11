By

Belen Rodriguez, la scuola che frequenta il piccolo Santiago costa tantissimo. Sapete a quanto ammonta la retta? Incredibile.

Belen Rodriguez è mamma di due splendidi figli, Santiago e Luna Marì. Il primogenito frequenta un collegio esclusivo nel pieno centro di Milano. Sapete quanto costa la retta? Cifre assurde.

Belen Rodriguez mamma sprint

Belen Rodriguez è la famosissima conduttrice argentina naturalizzata italiana che in queste settimane sta facendo tanto parlare di sé. Dopo la fine del matrimonio con Stefano De Martino, la showgirl sembrava aver ritrovato il sorriso accanto al fotografo Antonino Spinalbese, ma a quanto pare, anche la relazione con lui sarebbe in dirittura d’arrivo.

La Rodriguez ha due figli: Santiago, nato dal matrimonio con l’ex ballerino Stefano De Martino e Luna Marì, nata dall’amore con Spinalbese. Il primogenito della Rodriguez frequenta la terza elementare e va in una scuola davvero esclusiva. Sapete quanto costa la retta del suo collegio? Inimmaginabile.

Quanto costa la retta del collegio di Santiago

Santiago De Martino è il frutto dell’amore nato dalla relazione tra la showgirl argentina, Belen Rodriguez e l’ex ballerino e attuale conduttore, Stefano De Martino. I due sono convolati a nozze il 20 settembre 2017 ma dopo diversi tira e molla si sono detti definitivamente addio nel 2021.

Sono rimasti in ottimi rapporti e continuano a volersi un grande bene. Il piccolo Santiago è congiuntamente affidato ad entrambi i genitori e spesso capita che la showgirl condivida del tempo anche con il suo ex marito.

Santiago, il primogenito della conduttrice è ormai un giovanotto. Ha 8 anni e frequenta la terza elementare. I genitori ci tengono particolarmente alla cultura e consentono al figlio di studiare nella migliore scuola d’Italia.

Il piccolo Santiago frequenta un collegio internazionale, l’American School of Milan che è un istituto americano frequentato dai figli di tantissimi vip ma anche di personalità politiche importanti e addirittura figli di diplomatici.

La scuola è bellissima, sembra uscita da un telefilm americano. È dotata di un campus circondato da ettari di giardino, include ben 7 laboratori didattici, 3 palestre, uno studio cinematografico e campi di tennis, di basket e di calcio. Le aule sono dotate di apparecchiature super tecnologiche e all’avanguardia come LIM e computer per ogni alunno.

Insieme a Santiago, frequentano questo rinomato Istituto anche i figli di Federica Panicucci e Juliana Moreira ed Edoardo Stoppa. Sapete quanto costa la retta per frequentare questa scuola? La Rodriguez per tenere il piccolo Santiago in questo collegio americano sborsa ben 20.000 euro all’anno, esclusa l’iscrizione annuale che costa 300 euro extra.

Ma le spese non sono finite qui. Oltre alla retta e alla tassa di iscrizione c’è anche una tassa di ammissione che oscilla tra i 1000 e i 4500 euro a cui si deve aggiungere un’ulteriore tassa di 135 euro e una quota di mantenimento che ammonta a 2250 euro per i primi 2 anni e a 1250 euro per il terzo, il quarto, il quinto e il sesto anno. Insomma, Santiago frequenta una scuola davvero costosissima.