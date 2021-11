Il Reddito di cittadinanza di solito viene erogato il 27 ma questo mese capiterà di sabato e di conseguenza subirà una variazione.

Ad oggi l’Inps ha versato più di una mensilità ad oltre 1,71 milioni di famiglie, dato che si traduce in oltre 3,8 milioni di persone dimostrandosi un valido sostegno per molti. A seguito dei molti controlli fatti, inoltre, la sovvenzione sarebbe stata tolta 95.793 nuclei familiari, mentre altri 262.457 avrebbero perso il diritto al reddito.

Per ottenere il reddito di cittadinanza l’ISEE familiare non dovrà superare i 6mila euro

Questi che abbiamo appena elencato sono i dati forniti dall’Osservatorio dei due strumenti di sostegno al reddito riguardo il periodo che va da gennaio ad ottobre 2021. Passando ad ulteriori dati, l’importo medio stanziato ad ottobre è stato di 546,75 euro a famiglia. Il reddito di cittadinanza, inoltre, vede 408.298 beneficiari al Nord, 275.635 al Centro e ben 1.029.168 nell’area del Sud e delle Isole.

Anche i lavoratori part time potrebbero avere accesso al sussidio

I possessori della sovvenzione, dunque, vedono la loro cifra arrivare il 27 di ogni mensilità, se sono beneficiari da almeno 2 mesi, ma a novembre avremo una piccola variazione. Il 27 di novembre, infatti, cade di sabato, e di conseguenza la ricarica non può essere effettuata. Per questo motivo in via del tutto eccezionale potremmo ritrovarci i soldi sul conto già il 26.

Per i nuovi beneficiari della sovvenzione, invece, il reddito di cittadinanza arriverà ancora prima essendo disponibile dalla metà del mese. Quest’ultimi, inoltre, non dovranno dimenticarsi di recarsi presso gli ufficio postali della loro città per ritirare la Card Rdc ed incassare la prima pensione di cittadinanza.

Per quanto riguarda il reddito di emergenza, invece, esso è stato in media di 554, 80 euro ed è stato inoltrato a 1,35 milioni di beneficiari e un numero di persone coinvolte pari a 1.351.793. Fra loro troviamo ben 828.215 italiani, 441.608 extracomunitari e 81.970 cittadini comunitari.

Secondo il decreto legge 41 del 2021, inoltre, per chiunque abbia effettuato la domanda in tempo ci sarà un ulteriore sussidio di tre mesi valido per i mesi marzo, aprile e maggio. Insomma questi bonus continuano ad essere fondamentali per molte famiglie italiane. Ricordiamo, infine che per accedere al reddito di cittadinanza bisogna trovarsi al di sotto della soglia di povertà