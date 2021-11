Lutto per Maria De Filippi. Il suo cordoglio social commuove i fan. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Queen Mary in lutto. La famosa conduttrice Mediaset esprime sui social il suo cordoglio per la perdita di una persona a lei molto cara. Vediamo di chi si tratta.

Lutto per Maria De Filippi, il cordoglio social commuove tutti

Maria De Filippi è senza dubbio tra le conduttrici più amate del piccolo schermo. Sposata da oltre 25 anni con Maurizio Costanzo, i due sono una delle coppie più longeve dello showbiz italiano.

Nota per la sua proverbiale calma e dolcezza, la conduttrice Mediaset è tra le professioniste più apprezzate dai colleghi della televisione e dal pubblico italiano che da tanti anni la segue con affetto ed entusiasmo.

Queen Mary è molto riservata e di poche parole. Nelle scorse ore però ha sorpreso tutti pubblicando sui social un messaggio molto commovente per salutare una persona a lei cara che inaspettatamente ha detto addio alla vita terrena. Vediamo di chi si tratta e che cosa ha dichiarato la presentatrice.

Le parole commoventi della conduttrice Mediaset

Donna intelligente e super colta, Maria viene apprezzata soprattutto per queste sue doti che la rendono speciale agli occhi del pubblico italiano che la ama e la segue da tantissimi anni.

La moglie di Costanzo non è solita mostrarsi emotiva e sentimentale, eppure nelle scorse ore ha sorpreso tutti con la pubblicazione di un post social che ha lasciato i fan di stucco. La conduttrice Mediaset ha voluto dare il suo personale addio ad una persona a lei molto cara che ha lasciato prematuramente la vita terrena.

Stiamo parlando del cantautore Paolo Pietrangeli che è venuto a mancare il 22 novembre 2021. Pietrangeli è stato il regista di alcune sue trasmissioni di grande successo come C’è posta per te e Amici.

Il cantautore ha collaborato anche con Maurizio Costanzo, lavorando dietro le quinte della sua storica trasmissione il Maurizio Costanzo Show. Queen Mary ha dichiarato che Pietrangeli era non soltanto un cantautore ma anche un amico, un poeta e un uomo speciale, dalle mille sfaccettature.

La sua morte ha rappresentato una perdita dolorosa non solo per il mondo dell’arte ma per l’umanità. Il messaggio della conduttrice ha emozionato tutti i fan che si sono uniti a lei esprimendo il loro cordoglio virtuale per l’artista.