Maria De Filippi, perché non ha mai avuto figli naturali? Spunta il retroscena inaspettato dopo anni.

Perché Maria De Filippi non ha avuto figli in tanti anni di matrimonio con Maurizio Costanzo? Dopo anni svelata la ragione.

Maria De Filippi e Maurizio Costanzo, una delle coppie più solide dello showbiz italiano

Maria De Filippi e Maurizio Costanzo sono senza dubbio una delle coppie più solide del mondo dello spettacolo italiano. Insieme dal 1995, sono sposati da oltre 25 anni. I due si sono conosciuti quando la famosa conduttrice Mediaset lavorava nello staff legale di una società che si occupava della produzione di videocassette.

La De Filippi era stata inviata ad una conferenza sulla pirateria alla quale partecipava come ospite speciale proprio Maurizio Costanzo. Anche se all’inizio, come confesserà poi in un’intervista Maria, tra i due non c’è stata immediata simpatia, in un secondo momento il famoso giornalista l’ha voluta prima come sua assistente personale e poi come suo braccio destro. Proprio sul lavoro è scoppiato l’amore.

Al tempo Costanzo era sposato con Marta Flavi e per Maria il conduttore del Maurizio Costanzo Show pose fine al suo matrimonio e convolò a nozze con la presentatrice di Amici in una cerimonia civile che fu celebrata dall’allora sindaco di Roma, Rutelli.

Maria e Maurizio non hanno mai avuto figli naturali. Nel 2004 hanno adottato Gabriele, che oggi è un uomo e un professionista che lavora nell’azienda di famiglia. Come mai la conduttrice non è riuscita ad avere figli? Svelato il retroscena.

Ecco perché la conduttrice di Uomini e Donne non ha avuto figli naturali, il retroscena

Queen Mary è una grande professionista, una delle conduttrici più amate del piccolo schermo. Lontano dalla televisione cerca di mantenere la sua vita privata sempre riservata. Sposata dal 1995 con Maurizio Costanzo, i due nel 2004 hanno adottato un bambino, oggi un uomo, Gabriele, che attualmente lavora nell’azienda di famiglia, la Fascino SRL di cui la De Filippi è proprietaria al 50%.

In molti si sono chiesti però come mai Maria abbia fatto ricorso all’adozione e non abbia avuto figli naturali. Svelato il retroscena. A raccontare la verità è stata proprio la presentatrice di Uomini e Donne la quale ha affermato che la scelta dell’adozione è stata voluta.

LEGGI ANCHE—> Maria De Filippi non sa proprio dirgli di no: ne ha sempre una tra le mani

Maria poteva concepire anche naturalmente ma quando si è recata a fare visita ad un orfanotrofio ha conosciuto un bimbo, Gabriele, con una storia difficile alle spalle. In quel momento ha capito che avrebbe voluto salvarlo da una vita di tristezza e miseria donandogli un futuro migliore. Il suo è stato un vero e proprio atto d’amore.