Il Volo, quanto guadagnano i tre tenori italiani? Le cifre

Ecco che vi sveliamo a quanto ammontano i compensi stellari del trio musicale di successo, amatissimo in Italia e all’estero.

Conosciamo tutti il celebre trio di cantanti, partiti da piccoli come talenti indiscussi della tv e diventati piano piano delle star internazionali, premiate in tutto il mondo.

Stiamo parlando, naturalmente, de Il Volo, di cui oggi vi sveliamo i guadagni, che sono davvero da capogiro!

Il successo de Il Volo

Il Volo è uno dei gruppi più famosi della discografia italiana, sia in territorio nazionale che nel mondo. Visti i loro immensi successi, in tantissimi si chiedono a quanto ammontino i loro compensi.

Oggi possiamo dirvi con certezza che si tratti di cifre da capogiro, che farebbero invidia a chiunque, specialmente a chi ancora non ha ottenuto il successo che sperava in un settore complesso come quello della discografia italiana.

Ma il successo Il Volo se lo merita tutto! Continuate a leggere per scoprire quanto guadagnano i tre membri del trio!

Quanto guadagna il trio di cantanti

In base ad alcune indiscrezioni, i tre cantanti arriverebbero a guadagnare addirittura un milione di euro a concerto. In base alle stime, percepirebbero tra i 150 ai 499 mila soltanto negli Stati Uniti, mentre fino a 1 milione di dollari in tutto il mondo.

E non è tutto, perché si ritiene che, al 2019, il patrimonio netto de Il Volo fosse tra i 500 mila e il milione di euro. Pare che, per ogni cd in copia fisica venduto, un artista riceva tra 1.17 e 1.60 euro. Per ciascun brano ascoltato online, invece, si percepirebbero tra gli 11 e i 16 centesimi.

Si tratta soltanto di indiscrezioni, che non sono state confermate da Il Volo né da gli altri membri della troupe che li segue per ogni progetto. Per rimanere sempre aggiornati sulle ultime news relative a Il Volo, non vi rimane che continuare a seguirci.