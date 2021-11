Un concorrente del GF Vip 6 rischia di abbandonare la casa a causa di un malore. Vediamo di chi si tratta.

La tensione e la paura all’interno della casa del GF Vip 6 sono stati ai massimi livelli. I problemi di salute del concorrente che rischia di uscire sarebbero arrivati successivamente alla nomination di Miriana Trevisan.

Chi è il concorrente del GF Vip 6 che si è sentito male?

Nelle ultime ore un concorrente del GF Vip 6 ha accusato un malore. Malore dovuto alla pressione alta e alla febbre. Il concorrente in questione è Katia Ricciarelli che ha iniziato a manifestare i sintomi poco dopo che un’altra concorrente della casa del GF Vip 6 l’ha mandata in nomination ovvero Miriana Trevisan.

Una nomination arrivata non proprio inaspettatamente. Le due donne, infatti, erano arrivate ai ferri corti. In particolare, la Ricciarelli aveva fatto riferimento alla Trevisan in merito alla storia con Nicola, uscito dalla casa del GF Vip 6. In particolare, la cantante aveva affermato di non essersi pentita di aver usato quelle parole contro la soubrette.

Ad annunciare il malore è stato Alex Belli che si è mostrato da subito vicino al soprano. In particolare, dopo lo scontro Trevisan/Ricciarelli, Belli aveva affermato che le parole del soprano erano sintomo di intelligenza. Non è mancato anche l’appoggio di Bortuzzo.

Miriana Trevisan si è difesa dicendo che la sua è stata una nomination non una pugnalata. Inoltre, la showgirl ha affermato di aver votato la Ricciarelli perché sapeva che è una donna forte e sarebbe uscita indenne dalla nomination, non un attacco personale.

Uscirà dalla casa?

Dopo il malore della Ricciarelli altri elementi sono emersi. In particolare, Sophie Codegoni, che aveva nominato a sua volta la cantante, ha affermato che anche la Ricciarelli deve e può essere nominata, non è immune e la nomination non è un attacco personale.

Inoltre, Sophie ha affermato che ha sentito dire da Katia Ricciarelli che tra 13 giorni lascerà la casa, in pratica prima che ci sarà il prolungamento. Dunque, non è che ci tenga molto alla sua permanenza nel programma. Ciò non toglie che, nemmeno la Codegoni vorrebbe rimanere dopo il prolungamento.

Dunque, il motivo dell’abbandono della casa di Cinecittà da parte della Ricciarelli, non saranno i suoi motivi di salute quanto la volontà a non rimanere a lungo nel gioco. Per lo meno stando alle indiscrezioni emerse dal dialogo di Sophie.