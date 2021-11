Manila Nazzaro in lacrime si è confidata con Aldo Montano rivelandogli come l’anno scorso, in quella stessa data, perse il bambino che aveva in grembo.

Il 16 novembre non è una data che Manila Nazzaro scorderà facilmente. Come abbiamo appreso nelle ultime puntate del Grande Fratello Vip la conduttrice precisamente un anno fa ha perso il bambino che aveva in grembo. La donna, quindi, in lacrime ha confessato questo retroscena ad Aldo Montano.

“Sono delle giornate un pò così. Ieri pensavo che un anno fa oggi ho avuto l’interruzione della gravidanza e poi mi hanno ricoverato una settimana dopo” come dichiarato da Manila, quindi, il ricordo si è fatto molto più vivo in questi giorni. Quest’ultima ha raccontato come anche il suo compagno, l’ex calciatore professionista Lorenzo Amoruso, il quale attendeva con ansia la nascita del loro bambino, ha sofferto molto in seguito della perdita della gravidanza.

Dei giorni impressi indelebilmente nei ricordi di entrambi. La Nazzaro, infatti, ricorda pure la reazione avuta dal suo compagno all’epoca. Come raccontato ad Aldo, infatti, Lorenzo preferì chiudersi in sè stesso giocando tutto il giorno alla playstation, cercando di isolarsi dal resto del mondo. Manila, invece, preferì chiudersi in camera da letto con i suoi amici che intanto cercavano di consolarla mentre gli toccavano la pancia.

Per la conduttrice però, questo anniversario è stato come una doccia fredda come se qualcuno gli avesse ricordato tutto il dolore patito in quei giorni. Alla fine, dunque, la donna riuscì a consolarsi pensando a tutte le cose belle che aveva, l’amore, la salute e la felicità dei suoi altri bambini.

Aldo, dunque, ancora una volta si è mostrato il membro più sensibile della casa del Grande Fratello, trovandosi ancora una volta a sostenere gli altri vip. L’ex campione di scherma, infatti, ha preso sotto la sua ala anche Manuel Bortuzzo, non è raro, infatti, vedere i due insieme nel quotidiano. Non solo consigli amorosi, Montano starebbe aiutando l’ex nuotatore anche con alcuni esercizi, come sostengono alcuni, utili per proiettarlo nel mondo della scherma dato che Manuel ne sembrava incuriosito.