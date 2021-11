Gatto domestico, quanto costa l’anno per mantenerlo

Se state pensando di accogliere un gatto domestico in casa, è meglio conoscere il budget che dovrà essergli dedicato.

Tra attrezzature e prodotti per l’igiene, visite dal veterinario e cibo, i costi salgono molto velocemente.

Quanto costa davvero avere in casa un gatto domestico

Quasi una famiglia su due possiede almeno un animale domestico, compagnie che rappresentano un costo annuo a volte significativo. Quando decidi di avere un animale domestico, devi pensare ai costi iniziali e a quelli che seguiranno. Si tratta di spese che possono variare a differenza che si tratti di un cane o di un gatto. Ovviamente escluso l’acquisto dell’animale.

Igiene e giocattoli, sono più costosi per i gatti

In dettaglio, i proprietari di gatti pagheranno di più per l’igiene e le attività ludiche per il loro animale rispetto ai proprietari di cani. Per restare puliti i felini hanno bisogno di una lettiera, della sabbia che va cambiata periodicamente, della paletta per pulire la lettiera, uno shampoo speciale, un pettine.

D’altra parte, il mantenimento dei cani richiede solo shampoo e una spazzola e ovviamente le buste per la raccolta delle feci in strada.

Canna da pesca, palla … i gatti sono molto appassionato di giochi , un bilancio che può arrivare fino anche a 100 € .

Inoltre se si decide di investire in una colonnina albero per il gatto, mediamente il prezzo può arrivare a costare 80.00 €. Mentre per un cane basterà un semplice giocattolo da masticare da pochi euro per divertirlo.

I costi per le prime vaccinazioni obbligatorie variano di poco tra i due animali domestici

In totale, sul budget annuale occorre considerare che oltre ai costi iniziali si devono aggiungere le spese annuali per il cibo, le visite dal veterinario, la toelettatura. Per un gatto il budget può arrivare a 900 €. Per un cane, può andare in base alla sua taglia. Una cosa è certa il beneficio di averli in casa supera di gran lunga le spese da affrontare!