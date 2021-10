Dormire con il cane: è veramente benefico?

Sono una presenza rassicurante, presenti con noi sia di giorno che di notte, ma quanto è salutare dormire con un cane?

Per qualcuno questa convivenza può anche trasformarsi in un vero incubo, ma siamo pronti ad accettare quello che dicono alcuni scienziati: dormire con il tuo animale domestico influenza la qualità del tuo sonno?

Un cane in casa

Quando entrano nelle nostre vite tutto cambia, solo chi convive con un animale domestico sa cosa vuol dire, e fa differenza che sia un gatto un cane o un’iguana!

Nello specifico parliamo della “convivenza a letto con un cane”, spesso considerato parte integrante della famiglia, l’alchimia tra cani e persone è innegabile. Ecco perché molti proprietari di cani riferiscono di dormire bene accanto ai propri cani.

Anche se a volte sembra vogliano scalzarci dal nostro posto! Ovviamente se siamo soli a decidere non è un problema, diventa tale se nel letto si è in tre, e il cane è un “alano arlecchino taglia gigante”. Ma qui subentrano altre dinamiche di potere e spazi condivisi…

Dormire con un cane: i contro

Eccolo lì, sdraiato sul tuo letto, con la testa appoggiata sul tuo cuscino, mentre si stira pigro. Ogni sera è la stessa storia. Hai delle remore a cacciare il tuo cane dal letto. Quindi crolli e lo lasci sbavare sul tuo cuscino.

Al mattino ti ritrovi a dormire ad un angolo del tuo lettone!

L’argomento più comune resta la questione dell’igiene. In realtà è vero che l’animale perde il pelo, e che può portare anche piccoli animali invisibili, o, cosa più fastidiosa, zecche o pulci.

Inoltre c’è il rischio che il tuo cane prenda il sopravvento o mostri un disturbo del comportamento animale. Per questo è bene ricordare questa semplice regola: sta a te invitarlo a venire a dormire con te, non a lui prendere l’iniziativa di salire sul tuo letto alla minima occasione. E non vogliamo finire in balia del nostro amico!

Quando i pro superano i contro

Avere un cane a letto può influire sulla qualità del sonno. Naturalmente, ci sono altri fattori che contribuiscono, come il numero di persone e animali domestici a dormire insieme, la taglia dell’animale domestico e la dimensione del letto.

Tutto deve essere ben sincronizzato. Ma alla fine secondo i ricercatori, la presenza notturna di un cane sul letto crea un’atmosfera di sicurezza e relax.

Tanto che qualcuno ha descritto il suo piccolo cane come “una borsa d’acqua calda” e ha spiegato che “si sentiva più calmo” quando il cane dormiva dormiva sul letto.

I cani, ma gli animali domestici in generale, aiutano ad alleviare lo stress e l’ansia e favoriscono le connessioni sociali ed emotive , che possono influenzare l’umore e la salute mentale generale.

La scelta di dormire con il tuo cane è molto personale, ma è fondamentale che la decisione sia tua e non sua. Non dormi con il tuo animale perché ti costringe a farlo e si rifiuta di dormire altrove.

Dovresti sempre tenere a mente che il tuo cane deve scendere dal letto o lasciare la stanza se glielo ordini. Per arrivarci, devi dirgli di andare in un altro posto (il suo cestino per esempio). Mostragli cosa fare e ricompensalo con un dolcetto o una carezza quando lo fa.

Tuttavia è bene prendere alcune precauzioni:

Non far dormire il tuo cane sotto le lenzuola.

Se decidi di lasciarlo sul tuo letto, installa un copriletto che sarà appositamente riservato per lui.

Cambia regolarmente la biancheria da letto.

Aspirare la stanza più spesso e ventilare quotidianamente.

Spazzola il tuo cane e non dimenticare di sverminarlo.

Tieniti aggiornato sui loro vaccini.

Alla fine un buon compromesso potrebbe essere quello di tenere una cuccia accanto al letto, così che lui possa decidere di dormirti vicino ma nella sua cuccia.