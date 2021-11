Maria Monsè, tutto su di lei: età, figli, vita privata, lavoro e marito

Maria Monsè è tra le showgirl più chiacchierate degli ultimi tempi. Spesso presente nei salotti di Canale 5, la Monsè ha alle spalle una lunga esperienza televisiva ed la sua bellezza ed il carisma sono noti nel mondo dello spettacolo.

Chi è Maria Monsè

Maria Monsè nasce il 17 febbraio del 1974 a Catania, in Sicilia. votata sin da piccola al mondo dello spettacolo la giovanissima Maria Concetta La Rosa (vero nome della Monsè) di trasferisce a Roma, dove spera di avere maggiori possibilità di sfondare nel mondo dello spettacolo e della televisione.

Il percorso televisivo della Monsè inizia negli anni ’90 nello show Non è La Rai. Dopo questa esperienza, ottiene anche la conduzione di Go Kart. Negli anni 2000 invece conduce “Un giorno speciale” ed è opinionista nel programma “Domenica In”. Continuerà la carriera televisiva partecipando al reality ” La Pupa e il secchione” in qualità di giurata e ”La Fattoria ” come opinionista.

Dal 2008 al 2010 conduce invece il suo personalissimo programma chiamato Salotto Monsè. Oltre alla televisione, ha recitato sia in una serie di film, tra i quali “Ragazzi della notte” di Jerry Calà ma anche in molte serie televisive di successo come Il Maresciallo Rocca.

La showgirl è stata anche protagonista del film Annarè. Ed è proprio durante le riprese del film che Maria Monsè avrebbe avuto un flirt con il giornalista Amedeo Goria, ex marito di Maria Teresa Ruta e padre di Guenda Goria, che il pubblico ha conosciuto per essere state protagoniste del GF Vip 2020.

”Avevamo appena iniziato le riprese. Lui ha approfittato di un attimo che siamo rimasti insieme in ascensore e con questo riflesso pronto mi ha abbracciato e c’è stato questo baci”.

Queste sono state le parole della stessa Monsè nel salotto di Barbara D’Urso, alla quale ha raccontato l’episodio.

Il rapporto con la figlia ed il marito

Attualmente, è sposata con l’imprenditore Salvatore Paravia, i due sono passati alle cronache per il fatto di ripetere spesso il loro rito di matrimonio come rito celebrativo. Questa curiosa usanza è stata più volte oggetto di critiche soprattutto da Karina Cascella e dalla Marchesa Daniela D’Aragona che hanno definito questo rito una pagliacciata.

Maria Monsè ha anche una figlia di nome Perla Maria, con la quale sembra avere un rapporto molto forte. Le due compaiono spesso in foto insieme e tuttavia la Monsè è stata spesso criticata proprio per il modo in cui lascia vestire la figlia, giudicato spesso non consono alla sua età.