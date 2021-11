Gf Vip 6, Lulù “Ha gravi problemi di affetto” | Ignorata completamente

GF Vip 6, Lulù e Manuel si ignorano completamente. Si è definitivamente rotto il loro rapporto?

Lulù e Manuel ai ferri corti. I due si ignorano e si evitano da giorni. Sguardi sofferenti e parole non dette mandano in crisi Lulù.

Il rapporto tra Lulù e Manuel Bortuzzo pare essere giunto definitivamente al capolinea. Il tira e molla tra i due coinquilini della casa più spiata d’Italia è (forse) finalmente finito. I due ragazzi si ignorano completamente e non si parlano più.

Nella scorsa puntata, il conduttore Alfonso Signorini è tornato nuovamente a parlare di questa relazione che ha stufato un po’ i telespettatori e anche lo stesso nuotatore Manuel Bortuzzo che non ne può più della presenza invadente della principessa Selassié. Più volte il giovane ha affermato che vuole essere lasciato in pace e che non ha intenzione di iniziare una storia d’amore con lei.

Dal canto suo, la princess, come è stata soprannominata in casa, non si arrende e continua a dare filo da torcere al giovane. Signorini ha consigliato alla ragazza di dare spazio a Manuel e di non essere troppo opprimente e possessiva con lui. Lulù ha cercato di giustificarsi e di spiegare le sue ragioni ma all’improvviso è scoppiata in lacrime quando il conduttore l’ha paragonata ad una stalker.

La principessa e il nuotatore più distanti che mai

Ormai non ci sono più dubbi, la Selassié ha finalmente capito la lezione. Da qualche giorno la maggiore delle tre principesse ha smesso di dare attenzioni a Manuel Bortuzzo, personaggio rivelazione della nuova edizione del Grande Fratello Vip 6.

Questa storia d’amore unilaterale pare essere giunta al capolinea e il nuotatore ha trovato finalmente un po’ di pace. Nelle scorse ore le telecamere hanno ripreso un momento che ha lasciato i fan di stucco.

È mattino e i concorrenti si alzano pronti a lasciare le loro camere da letto. Lulù e Manuel si svegliano contemporaneamente, si guardano a malapena e senza salutarsi iniziano le loro giornate.

Dall’ultima diretta le cose tra di loro vanno sempre peggio. Il gieffino ha più volte affermato che il bisogno costante di affetto di cui necessita Lulù esaspera chi le sta intorno e ha affermato che secondo lui, la ragazza dovrebbe essere aiutata.

Dal canto suo, la principessa sebbene soffra per la freddezza e la distanza che si è autoimposta, ha finalmente deciso di voltare pagina. Ci riuscirà davvero a dimenticare il nuotatore?