GF Vip 6: Alex Belli e Soleil Sorge in piscina, la mano di lui diventa invadente. Bagno sensuale e fan di stucco. Ecco che cosa è successo nelle scorse ore.

Passione alle stelle per Alex Belli e Soleil Sorge. Nelle scorse ore i due si sono concessi un bagno molto sensuale e l’attore ha perso il controllo. Ecco che cosa ha fatto.

Alex e Soleil al centro delle polemiche

La nuova edizione del Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini non smette di sorprendere. Il game show più seguito della televisione italiana sta collezionando record di ascolti tanto che Mediaset ha deciso di prolungarlo fino a marzo 2022. Questa sarà l’edizione più lunga della storia.

I concorrenti di quest’anno stanno facendo discutere fin dal loro ingresso e a tenere ancora alta l’attenzione su di sé sono in particolare i due coinquilini, Alex Belli e Soleil Sorge. Al centro di un triangolo amoroso, i bellissimi stanno attirando critiche e giudizi da parte non solo degli altri concorrenti ma anche del pubblico che li segue da casa.

Alex Belli è un attore e fotografo fidanzato ufficialmente con la venezuelana Delia Duran. Sembra che il ragazzo abbia perso completamente la testa per l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Soleil Sorge. Nelle scorse ore i due si sono lasciati andare ad un bagno in piscina che è diventato davvero sensuale. Belli ha perso il controllo. Ecco che cosa ha fatto.

GF Vip 6, Alex e Soleil senza freni

Continuano ad essere al centro del triangolo amoroso Alex Belli e Soleil Sorge. La loro complicità è visibile a tutti. Nelle scorse ore i due sono stati protagonisti di un episodio che ha lasciato i fan di stucco.

Il fotografo e attore di Centovetrine e l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, si sono concessi un bagno nella piscina della famosa casa di Cinecittà. Qualcosa però è sfuggito di mano e la passione ha preso il sopravvento.

Mentre si rilassavano più vicini che mai in acqua, con una musica romantica in sottofondo, l’attore ha compiuto un gesto che non lascia più dubbi: ciò che prova per Soleil non è solo una semplice amicizia.

Il gieffino ha preso in braccio l’influencer italo-americana sussurrandole frasi all’orecchio e guardandola con gli occhi dell’amore. Ad un certo punto però la sua mano è scivolata verso le parti intime dell’influencer.

I due hanno fatto finta di nulla e si sono dati anche un forte abbraccio. Il video è diventato virale. Che cosa penserà Delia? Non ci resta che attendere la prossima puntata.