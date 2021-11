Michelle Hunziker irriconoscibile: con i capelli corti e scuri sembra un’altra persona.

Colpo di testa per Michelle Hunziker. Avete mai visto la conduttrice svizzera con un capelli corti e frangia folta? Non sembra lei. Ecco la foto che sorprende.

Michelle Hunziker, la svizzera più amata d’Italia

Michelle Hunziker è tra le conduttrici più amate del piccolo schermo. Bionda, fisico da urlo e sorriso smagliante, la bella svizzera non smette di attirare l’attenzione. Da anni in televisione, ha alle spalle una carriera di tutto rispetto.

Ha esordito giovanissima nel mondo dello spettacolo prestando il suo fondoschiena per la campagna di intimo del brand Roberta, successivamente ha recitato in diverse pellicole cinematografiche come Fammi stare sotto al letto con Rocco Papaleo. Il successo arriva per lei con la conduzione di Colpo di fulmine, Festivalbar, Nonsolomoda e Striscia la notizia. Attualmente è la conduttrice del fortunato programma musicale All Together Now, in onda ogni domenica su Canale 5.

In passato è stata sposata con Eros Ramazzotti e con lui ha avuto una figlia, Aurora che sta seguendo le orme dei suoi genitori. Il 10 ottobre 2014 è convolato invece a nozze con Tommaso Trussardi. I due hanno messo al mondo due meravigliose figlie, Sole e Celeste.

Michelle Hunziker è sicuramente una delle donne più belle che il mondo dello spettacolo italiano abbia conosciuto. La sua bellezza algida ed eterea non la fanno passare certamente inosservata. Ma avete mai visto la bella svizzera con i capelli di un colore diverso dal suo solito biondo e con un taglio molto più corto? Spunta a sorpresa una foto che lascia tutti senza parole.

La foto della conduttrice svizzera che sorprende, cambio look inaspettato

Michelle Hunziker sorprende tutti. Siamo abituati a vedere la bella svizzera con lunghi capelli biondi e lisci, un’acconciatura comune che preferisce e predilige da tanti anni. Recentemente si è mostrata sui social con un look però del tutto diverso. La presentatrice ha dato un taglio radicale alla sua chioma tagliando i capelli in un long bob che le sta divinamente.

Michelle con questo look rinnovato è più bella che mai. Sapete che in passato è stata anche mora? Spunta a sorpresa uno scatto inedito. Qualche tempo fa, la conduttrice si è mostrata su Instagram con un caschetto molto corto e con una frangia folta.

Michelle era irriconoscibile. Perché quel cambio look? Come ha spiegato la stessa presentatrice svizzera, le sue figlie, Sole e Celeste, le avevano chiesto di indossare una parrucca per far sì che non fosse riconosciuta pubblicamente e potesse giocare tranquillamente con loro. Ad ogni modo, mora o bionda, con o senza parrucca, Michelle resta di una bellezza straordinaria.