Secondo suo padre Franco, la ex ragazza di Manuel Bortuzzo non sarebbe riuscita a guardare oltre la sua disabilità.

Qualche giorno fa all’interno della casa del Grande Fratello Vip abbiamo assistito al duro confronto fra Manuel Bortuzzo e la sua ex fidanzata, Federica Pizzi. I due, infatti, si sono lasciati proprio poco prima che il nuotatore prendesse parte al reality show. Come i fan più attenti della trasmissione avranno notato, il ragazzo si è confidato sulle sue relazione con Lulù Selassiè, la quale si è avvicinata molto a lui proprio per questo.

La storia d’amore fra Manuel Bortuzzo e Federica Pizzi è durata solo pochi mesi

Manuel Bortuzzo alla principessa però avrebbe parlato solamente della ragazza che stava frequentando quando fu coinvolto nella sparatoria, Martina Rossi. Riguardo Federica Pizzi, infatti, l’atleta ha preferito mantenere la più totale riservatezza. Quest’ultima conobbe Manuel subito dopo la sua rottura con Martina, molto probabilmente tramite suo padre, il dentista proprio del ragazzo. L’ultimo San Valentino, quindi, sarebbe stato passato proprio con la Pizzi per Manuel ma la relazione è subito naufragata.

A svelare i motivi della rottura, dunque, ci avrebbe pensato Franco, il padre dell’uomo. Oltre ad aver commentato la neonata storia con Lulù, infatti, ospite a Radio Radio, Franco ha parlato delle recenti relazioni intraprese dal figlio. A differenza della principessa quest’ultimo ha definito le ex di Manuel tutte bellissime ragazze con un carattere generoso e affidabili. Proprio la perdita di Federica non avrebbe lasciato indifferente Franco ma la ragazza, a quanto sembra, non sarebbe riuscita ad andare oltre la disabilità di Bortuzzo.

Fu proprio l’ex nuotatore a lasciare la sua prima ragazza

Purtroppo anche il minimo gesto, come andare al mare, può risultare davvero complesso per Manuel e difronte a questa pressione la donna avrebbe preferito mollare la presa. Nel corso del Grande Fratello, infine, abbiamo conosciuto anche il primo amore dell’ex nuotatore ossia la già citata Martina Rossi. In questo caso dopo aver passato 8 mesi insieme, di 4 in cui Bortuzzo era ancora in ospedale a causa della sparatoria, è stato proprio il ragazzo a scegliere di farla finita.

Secondo Manuel, infatti, Martina avrebbe avuto un idea diversa di vita, ricordiamo, infatti, come quest’ultima era ancora minorenne all’epoca e l’atleta non ha avuto il coraggio di dargli questo peso. Un gesto profondamente maturo che anche quest’ultima ha apprezzato tanto che oggi sono ancora ottimi amici.