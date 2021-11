Gf Vip 6, Signorini demolisce Gianmaria: “Quanti soldi ha veramente”

Soleil Sorge ed Alfonso Signorini avrebbero zittito Gianmaria con l’influencer che avrebbe detto di aver ricevuto solamente regali da outlet dall’uomo.

Soleil Sorge avrebbe lanciato accuse pesantissime al suo ex fidanzato Gianmaria Antinolfi. I due, infatti, prima dell’inizio del Grande Fratello Vip avevano intrapreso una relazione. A tal proposito l’influencer avrebbe detto come a lei Gianmaria ha fatto solamente regali da outlet. L’accusa, inoltre, sarebbe stata lanciata durante la diretta con anche Alfonso Signorini che si sarebbe schierato contro l’imprenditore napoletano.

Soleil avrebbe accusato Gianmaria di avergli fatto regali poco costosi

I due ex fidanzati, quindi, nonostante abbiano provato a mettere alle spalle la loro burrascosa relazione per convivere pacificamente nel programma non avrebbero mai smesso di punzecchiarsi. “Voleva comprarmi delle cose, e poi andava all’outlet. Si vanta tanto di riempire le donne di regali, e fa nomi di brand e poi…Non farti il figo con quello che non sei. Si finge Briatore, ma è un lavoratore semplice.”

Secondo alcuni Antinolfi avrebbe un lavoro “normale”

Delle parole che sanno come una vera e propria umiliazione per Antinolfi. A dare maggiormente fastidio alla ragazza è il fatto che l’uomo voglia presentarsi come un playboy riccone quando in realtà molto spesse preferisce evitare ristoranti per non spendere troppi soldi.

Ovviamente Gianmaria non ha accusato il colpo in silenzio spiegando come lavorando per grossi brand riceveva grossi sconti ed è normale che la cifra spesa risultasse “ridicola”. Persino gli altri concorrenti del programma non sono rimasti in silenzio difronte a questa gogna mediatica difendendo a spada tratta Antinolfi.

A giudicare eccessivo l’attacco di Soleil sono state, nello specifico, Katia Ricciarelli, Manila Nazzaro e Miriana Trevisan. Come abbiamo visto, quindi, l’influencer non riesce ancora a fidarsi dell’uomo. Continua insomma questo tira e molla fra i due che sembra non finire mai anche se Soleil, in questo momento sembra essersi legata maggiormente ad Alex Belli.

La presunta relazione con l’attore, inoltre, andrebbe avanti ormai già da un paio di mesi ma i due in più occasioni hanno dichiarato di essere soltanto amici anche se un paio di baci ci sarebbero scappati. Vedremo, quindi, la situazione come si evolverà nelle prossime settimane.