Belen Rodriguez al centro delle polemiche

Belen Rodriguez non smette di far parlare di sé. La famosa showgirl argentina naturalizzata italiana da sempre è al centro di chiacchere e pettegolezzi ma negli ultimi mesi si può senza dubbio considerare la regina indiscussa del gossip.

La sua storia con l’hair stylist Antonino Spinalbese sta tenendo tutti con il fiato sospeso. I due che si sono conosciuti l’estate scorsa, sono diventati qualche mese fa genitori della loro prima figlia insieme, la piccola Luna Marì.

Da qualche giorno si mormora però che la loro relazione sia giunta al capolinea e che addirittura i due non vivrebbero più nemmeno sotto lo stesso tetto. Nelle scorse ore, il fotografo è stato vittima di un incidente stradale e Belen non ha dedicato a lui nemmeno un pensiero social, anzi, ha continuato a mostrarsi su Instagram mentre era impegnata in uno shooting fotografico per Louis Vuitton.

Che cosa sta succedendo alla bella Belu? Arriva un attacco a sorpresa anche da parte di una delle sue amiche più care. Vediamo che cosa ha affermato la donna in questione.

Accuse pesanti contro la showgirl argentina, parla una delle sue amiche più care

Non c’è pace per la showgirl Belen Rodriguez. La bella argentina da settimane è al centro di gossip e chiacchiericci. Una delle sue più care amiche ha rilasciato un’intervista al settimanale Chi parlando proprio di lei.

La donna in questione ha chiesto l’anonimato e non ha voluto dunque che fosse reso pubblico il suo nome. Ha parlato però di Belen e dei suoi amori ponendosi un interrogativo curioso: perché Belen sceglie sempre uomini da crescere e non già uomini adulti e maturi?

In effetti, se diamo uno sguardo al passato sentimentale della showgirl possiamo vedere che ad eccezione di Fabrizio Corona che è nato nel 1974, tutti gli altri uomini che ha avuto Belen sono tutti più giovani di lei.

Belen ha 37 anni ed è nata il 20 settembre 1984. Stefano De Martino, ballerino con il quale è stato sposato dal 2013 al 2017 è del 1989 e quindi 5 anni più giovane di lei. La showgirl ha avuto un flirt anche con Gianmaria Antinolfi, attuale concorrente del Grande Fratello Vip che è del 1985.

Antonino Spinalbese, invece, il papà della sua seconda figlia, Luna Marì, è addirittura del 1995 e quindi davvero molto più piccolo di lei. Che sia la differenza di età a causare conflitti nei suoi rapporti amorosi? Questo è quello che si chiede la sua amica e come lei anche molti fan.