Giorgio Panariello lascia i fan a bocca aperta. Ecco che cosa ha pubblicato nelle scorse ore sul suo profilo Instagram il noto attore.

Giorgio Panariello, il re della televisione italiana

Attore, conduttore e cabarettista, Giorgio Panariello è tra i personaggi del mondo dello spettacolo italiano più amati e apprezzati di sempre. Con una carriera strabiliante alle spalle e con un futuro professionale ancora tutto da scrivere, il famoso fiorentino continua a macinare un successo dietro l’altro.

Classe 1960, Panariello è nato a Firenze ma ha origini napoletane. Si è avvicinato al mondo dello spettacolo da giovanissimo debuttando nella trasmissione Stasera mi butto come imitatore. Con gli amici di sempre, Carlo Conti e Leonardo Pieraccioni, ha fatto parte di un trio comico che si è esibito nei più famosi teatri del mondo.

Grazie alla sua simpatia ma anche alla sua bravura, viene notato da Cecchi Gori che lo scrittura per alcune sue pellicole. Nel 1997 gira Finalmente soli e nel 1999 Bagnomaria. Da quel momento la sua su carriera sarà tutta in discesa. Giorgio ha condotto trasmissioni di grande successo come Torno sabato e il Festival di Sanremo nel 2006 insieme ad Ilary Blasi come valletta.

Nelle scorse ore, il poliedrico artista fiorentino ha pubblicato un post su Instagram che ha lasciato i suoi seguitori interdetti. Scopriamo più nei dettagli che cosa è accaduto.

Il post Instagram dell’attore che lascia i fan senza parole

Giorgio Panariello è un vero e proprio mattatore della televisione italiana. La sua vena comica lo ha reso fin dagli esordi di carriera uno dei conduttori e attori più apprezzati del piccolo e del grande schermo.

Attivissimo sui social, in particolare su Instagram dove conta oltre 441 mila follower, il fiorentino adora mostrarsi in momenti diversi della sua giornata. Interagisce attivamente con i suoi seguitori e si diverte con loro pubblicando talvolta scatti davvero fuori dalle righe.

Nelle scorse ore è accaduto qualcosa di inaspettato. Il noto attore ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto in cui lo si vede in compagnia dei suoi due cagnolini ma con un’espressione alquanto seria e preoccupata. Che cosa è successo a Giorgio?

Non spaventatevi, nulla di grave. Come si può leggere dalla didascalia che lui stesso ha scritto e che accompagna il post pubblicato, il suo sguardo è triste perché i suoi occhi si sono concentrati sulla sua pancetta e non riesce a pensare a qualcosa di diverso. Il post ironico di Giorgio ha fatto il boom di like e raccolto tantissimi a commenti divertenti. Giorgio non si smentisce mai.