Alessandro Rossi, il fidanzato di Francesca Cipriani, durante la diretta tv ha deciso di chiudere una volta per tutte una vecchia storia.

Il fidanzato di Francesca Cipriani, Alessandro Rossi, sarebbe ormai stanco di essere al centro del gossip e durante le ultime puntate del Grande Fratello Vip ha deciso di mettere un punto alla questione. L’uomo, infatti, non ha mai amato essere sotto le luci del mondo dello spettacolo e tutte queste attenzioni lo stanno davvero mettendo a disagio.

Il fidanzato di Francesca Cipriani è un arredatore di interni

Lo scorso 15 novembre, quindi, l’uomo è stato ospite di Barbara D’Urso a Pomeriggio Cinque. Qui il 30enne è stato messo sotto torchio da Vladimir Luxuria, la quale ha riportato a galla una storia morta e sepolta per Rossi. L’opinionista, quindi, così come milioni di italiani, si è chiesta se il presunto flirt con Soleil Sorge fosse successo davvero o meno.

Alessandro con Soleil avrebbe parlato solamente di lavoro

Stufo, quindi, Alessandro Rossi ha deciso di chiarire una volta per tutte cos’è realmente successo con l’influncer. A causa di queste voci, infatti, persino la sua relazione con Francesca Cipriani era stata messa in discussione. Quando uscì fuori il gossip, infatti, quest’ultima era già entrata nella casa del Grande Fratello Vip.

Come detto però, alla domanda posta da Luxuria, Rossi avrebbe ribadito ancora una volta come tra lui e Soleil non ci sia stato alcun tipo di flirt. Non solo i due avrebbero parlato solamente di lavoro tramite alcune mail. Inoltre l’accordo fra i due non sarebbe andato neanche a buon fine come raccontato dallo stesso Alessandro.

Nello specifico l’accordo sarebbe stato uno scambio di merci con Rossi che avrebbe dovuto fornire alla Sorge della mobilia per la sua nuova abitazione e con quest’ultima che avrebbe voluto pagarlo tramite un boost sui social. Insomma come detto dal diretto interessato un accordo che non gli conveniva e che quindi ha rifiutato senza battere ciglio.

Infine, l’imprenditore ha chiuso il discorso ribadendo il suo amore verso Francesca Cipriani dichiarando come darebbe addirittura la vita per lei. Insomma la showgirl può dormire sonni tranquilli il 30enne sembra più innamorato che mai.