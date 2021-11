Sapete cosa faceva Barbara D’Urso prima di diventare famosa? Inimmaginabile.

Barbara D’Urso è tra le conduttrici più famose della televisione italiana. Ma sapete cosa faceva prima del successo? Non lo immaginereste mai.

Barbara D’Urso, la regina di Mediaset

Barbara D’Urso è sicuramente tra le conduttrici più amate del piccolo schermo. Da tanti anni in televisione, i telespettatori si sono affezionati a lei e la seguono ancora tutt’oggi con grande affetto ed entusiasmo.

Anche se il suo spazio in TV attualmente è molto ridotto, Barbara continua ad essere alla conduzione di Pomeriggio 5, un format che piace e che si conclude sempre ogni settimana con un picco di ascolti piuttosto alto. Oggi la Carmelita nazionale è una famosa conduttrice. Ma in passato sapete che lavoro faceva? Non lo immaginereste mai.

Che lavoro faceva la conduttrice di Pomeriggio 5 prima di diventare famosa

Barbara D’Urso bazzica in televisione da ormai tantissimi anni e con le sue trasmissioni popolari è oggi una delle conduttrici più amate del piccolo schermo.

Purtroppo per decisione di Mediaset, alcune delle sue trasmissioni che tra l’altro venivano trasmesse anche in prima serata, sono state definitivamente cancellate dai palinsesti per cui la bella Carmelita al momento è al timone solo di Pomeriggio 5 che seppur con uno spazio ridotto continua ad essere ancora seguito però ogni giorno da milioni di telespettatori italiani.

Oggi la Barbarella nazionale è sicuramente una conduttrice amatissima e affermata. Ma sapete che cosa faceva prima di diventare così famosa? Non le immaginereste mai.

La partenopea ha debuttato nel mondo della televisione da giovanissima. Inizia a farsi conoscere intraprendendo la carriera da modella. Avete capito bene, Barbara inizia a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo sfilando.

A causa però della sua statura, decide ben presto di virare verso il mondo della recitazione e della conduzione. Prima ancora, ha lavorato come attrice di fotoromanzi. A soli vent’anni le viene affidata la trasmissione Gol, il famoso programmi in cui affiancava Diego Abatantuono e Teo Teocoli. L’abbiamo vista poi recitare nella fiction La Dottoressa Giò che le ha conferito grande successo.

Da lì la sua carriera è stata in discesa, in poco tempo Barbara è diventata un personaggio televisivo amatissimo e di grande successo. Le sono state nel tempo affidate trasmissioni popolari come il Grande Fratello, Lo show dei record e Mattino e Pomeriggio 5. Oggi, nonostante le sue trasmissioni siano state notevolmente ridotte in termini di spazi televisivi, continua però ad essere seguitissima dal pubblico.