Pigne, la decorazione natalizia fai da te che non ti aspetti

È ora di procurarci delle pigne e cercare idee artigianali e le decorazioni per le feste. Il Natale è più vicino di quanto si pensi!

Per decorare il tuo albero di Natale in queste giornate di festa, puoi decidere di fare qualcosa di diverso usando ornamenti artigianali fatti con delle pigne.

Pigne da appendere all’albero

Queste decorazioni possono funzionare bene con qualsiasi altro ornamento in quanto aggiungono un bel accento rustico al vostro albero. I lavori artigianali danno la possibilità di spaziare con tante decorazioni a tema stagionale. Occorrono solo questi coni legnosi e l’aggiunta di nastri colorati o bacche finte.

Se vuoi dare l’idea di un po’ di scintillio innevato al tuo albero di Natale puoi realizzare il progetto con delle pigne argentate. Per realizzarlo basta intingere le pigne nella colla vinilica e poi passarle nel glitter argentato, o bianco per simulare la neve. Quindi dopo aver attaccato una corda bianca con la colla a caldo, sarete pronti ad appenderle all’albero.

Odori di Natale

Andando in giro nei negozi di artigianato, si può avvertire l’odore delle pigne profumate alla cannella. Le pigne profumate sono un uso meraviglioso, ma non è l’unico uso che puoi farne, pensate a tutti i grandi usi decorativi che potete fare con una comune pigna per le feste.

Le pigne glitterate sono una scelta decorativa popolare nella stagione in quanto sono molto versatili. Potete esporre questi oggetti scintillanti in qualsiasi posto nella casa in cui occorre un po’ di vivacità. Si possono usare i colori che meglio si adattano al nostro arredamento. Utilizzando i colori glitterati abbiamo delle pigne che sembrano davvero brillare.

LEGGI ANCHE —> Albero di Natale senza albero: l’idea natalizia salva-spazio

Chi non apprezza una bella decorazione alla porta di casa per le giornate di festa natalizie? Si può sempre fare delle corone multiple da appendere fuori e creare un gioco di colori fatto con questo “prodotto del pino”. Possiamo scegliere di tenerle così come sono al naturale o decorarle utilizzando dei fiocchi rossi da incollare alla base con la colla a caldo e appenderle in giro per casa. Le possibilità sono infinite!