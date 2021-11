Si scaldano i motori per la nuova edizione de L’Isola dei Famosi. Sembra quasi tutto pronto e i fan del reality non vedono l’ora di sapere chi ci sarà al timone. Non dobbiamo aspettare la messa in onda a Marzo per scoprirlo, infatti, ve lo sveliamo subito noi.

Siete curiosi di scoprire di chi si tratta? Vi annunciamo che è una famosissima conduttrice bionda e stupenda che riesce a far divertire il pubblico con la sua ironia e a volte con qualche gaffe. Avete capito di chi stiamo parlando? scopriamolo.

L’Isola dei Famosi 2022, chi è la conduttrice?

La nuova edizione de L’Isola dei Famosi ripartirà alla grande, perché al timone ci sarà una delle conduttrici più amate di sempre. Stiamo proprio parlando della bellissima Ilary Blasi.

Dopo il successo della scorsa edizione, la moglie di Francesco Totti è stata nuovamente riconfermata. La sua simpatia e spontaneità fanno sempre centro sul pubblico. Inoltre, le diverse gaffe che commette spesso in diretta, sul web diventano subito virali.

Ilary non delude mai, anche se recentemente l’abbiamo vista al timone della trasmissione Star in the Star che però non ha riscosso molto successo. Sicuramente non è colpa sua, dato che il pubblico si è lamentato del format molto simile a ‘Tale e Quale Show‘. A breve, precisamente a marzo, la vedremo di nuovo alla conduzione de L’Isola dei Famosi, ma scopriamo tutte le novità di questa nuova stagione, senza dubbio ci sarà da divertirsi.

L’Isola dei Famosi 2022: tutte le novità

Il reality sta già cercando volti nuovi e freschi che facciano divertire il pubblico di Canale 5. Sono spuntati anche ben 4 nomi di alcuni probabili concorrenti: scopriamo chi sono.

Secondo alcune indiscrezioni, tra i partecipanti vedremo: Armando Incarnato, il cavaliere campano di Uomini e Donne e Jeda Lenfoire, il giovanissimo fidanzato dell’ex naufraga Vera Gemma. Per entrambi, sarà la prima partecipazione ad un reality.

Inoltre, è spuntato anche il nome di Justine Mattera e il grande Mago Forest. Come abbiamo detto in precedenza, solo indiscrezioni e nessuno dei diretti interessati ha confermato o smentito la notizia.

Nella scorsa stagione, ad accompagnare Ilary Blasi in questa avventura c’era Massimiliano Rosolino, ma a L’Isola dei Famosi 2022, potremo vedere Marco Maddaloni, il campione judoka ed ex vincitore di un’edizione del reality. Insomma, ci aspetta un’edizione davvero scoppiettante, ma mancano ancora diversi mesi.