Ilary Blasi icona di moda

Classe 1981, Ilary Blasi è nata a Roma. È una amatissima presentatrice, ex letterina di Passaparola, la trasmissione che ha rappresentato per lei un vero e proprio trampolino di lancio nel mondo dello spettacolo italiano.

Su Instagram è molto attiva, conta oltre 1,8 milioni di follower con i quali ama condividere non solo la sua vita professionale ma anche quella privata. Dal 2005 è sposata con l’ex calciatore della Roma, Francesco Totti e i due hanno tre meravigliosi figli, Christian, Chanel e Isabel.

Da sempre amante dei vestiti, degli accessori ma in generale della moda, Ilary è una vera e propria It girl. Avete visto quante borse ha? Tantissime. Ce n’è però in particolare una che ha suscitato molto scalpore per il suo prezzo esorbitante.

Ecco quanto costa la lussuosa borsa della moglie di Totti

Impeccabile fuori e dentro la televisione, Ilary non si è lasciata mai paparazzare in disordine o trasandata. È sempre bellissima e i suoi outfit lasciano sempre senza parole. La conduttrice dell’Isola dei Famosi non ama solo i bei vestiti ma anche le borse. Ne ha tantissime. Una di queste ha suscitato però un acceso dibattito per via del suo prezzo esorbitante.

In una Instagram story, la bella moglie di Francesco Totti si è mostrata di bianco vestita, tutto ingioiellata e con una borsa meravigliosa che era perfettamente abbinata al suo outfit.

Ad attirare l’attenzione è stato proprio questo curioso accessorio. Si tratta di un pezzo della collezione di Hermès targato Kelly Bag. Di forma quadrata, con rifiniture animalier, indossabile a tracolla o a braccio, questa borsa costa la bellezza di 14817 euro!

Molti hanno gridato allo spreco parlando di uno schiaffo alla miseria altri invece hanno affermato che la conduttrice lavora fin da giovanissima e percependo un lauto stipendio ha tutto il diritto di togliersi gli sfizi che vuole. Voi cosa ne pensate?