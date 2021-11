By

Nel corso dei prossimi episodi della serie tv spagnola Una Vita, Marcos si occuperà delle indagini per scoprire chi ha ucciso Felicia.

Nelle prossime puntate della serie tv spagnola, Una Vita, dovremo dire addio ad un altro personaggio storico della seria, Felicia. Stando alle anticipazioni rilasciate, infatti, la madre di Emilio e Camino perderà la vita. Un vero peccato, inoltre, dato che il personaggio aveva appena realizzato uno dei suoi desideri, ossia sposare Marcos.

I due, infatti, erano tornati più legati che mai ad Acacias, annunciando di essersi uniti nel matrimonio. Non solo, il lieto fine sembrava esserci stato anche per Camino e Maite, i quali dovrebbero avvicinarsi ancora di più nei prossimi episodi. La Pasamar però, dietro il ritorno in scena dell’artista parigino, scopre esserci lo zampino di sua madre.

Felicia verrà avvelenata nel corso delle prossime puntate di Una Vita

Come detto, in questo caso, sarà proprio Felicia a dare il loro benestare ai giovani. Una scelta utile a migliorare l’umore proprio della ragazza, uscita devastata dalla perdita di Ildefonso. Camino, quindi, scoperto il piano, deciderà finalmente di chiarire con sua madre in una scena molto toccante. Mentre quest’ultimo vola verso Parigi con la sua nuova fiamma, la situazione nel quartiere spagnolo si fa sempre più preoccupante.

La ristoratrice sarà avvelenata da un insospettabile

In città, infatti, arrivano Aurelio e Natalia, i quali sconvolgono subito le abitudini della famiglia Bacigalupe. Marcos, quindi, per lavoro sarà costretto a tornare in Messico e proprio durante questa trasferta Felicia perderà la vita. Le anticipazioni, dunque, ci fanno capire che alla ristoratrice potrebbe accadere qualcosa di davvero brutto!

Nello specifico, a costare la vita alla ragazza sarà una morte per avvelenamento sulla quale sarà proprio Marcos ad indagare. Le indagini dell’uomo, intento a fare giustizia per la sua amata moglie, portano sulle tracce proprio dei due fratelli Quesada ma come scopriremo non sono loro ad aver attuato il malefico piano.

Dietro questo terribile omicidio, infatti, si nasconde la domestica della donna, Soledad che da quando è arrivata in città ha seminato il panico fra gli abitanti di Acacia. Insomma una puntata che si preannuncia a dir poco scoppiettante e che vale la pena seguire con attenzione dall’inizio alla fine.