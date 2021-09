Una vita anticipazioni 21 settembre 2022: Felipe testimonia a sorpresa, Genoveva sotto choc

Ecco cosa avrete modo di vedere nel prossimo attesissimo appuntamento della soap opera spagnola di Canale 5.

Anticipazioni Una Vita: Felipe testimonia a sorpresa

Felipe non sta vivendo un periodo per nulla positivo all’interno delle dinamiche messe in scena dagli autori di Una Vita.

L’uomo è stato vittima di un’astuta messinscena, che lo ha spinto in una crisi profonda, fino a fargli perdere le staffe.

Ora ha luogo il processo, nel quale si tenta di dimostrare che l’Alvarez Hermoso abbia un animo violento.

Il recente scontro tra Felipe e i giornalisti, inoltre, non ha fatto altro che peggiorare la situazione già precaria dell’uomo. Ora tutti lo descrivono come un uomo irascibile e aggressivo.

E sarà a quel punto che Felipe, messo alle strette, deciderà inaspettatamente di testimoniare.

Una Vita Anticipazioni: Genoveva sotto choc

Felipe vuole difendersi da solo, esasperato dalla situazione che ormai, a suo dire, sta durando davvero troppo.

L’uomo deciderà di comunicare la sua decisione a Genoveva, che è ormai consapevole di come la reputazione del marito sia compromessa.

Durante il processo, Laura screditerà pubblicamente Felipe, confermando il fatto che l’uomo sarebbe violento e maltratterebbe la moglie.

Sarà a quel punto che Felipe deciderà di intervenire e di sedersi al banco dei testimoni. Questa scelta farà gelare il sangue alla moglie Genoveva, che non si sarebbe mai potuta aspettare una decisione simile.

Ora tutti si chiedono che esito avrà il processo. Secondo alcuni, avrà esito negativo in quanto Felipe si lascerà travolgere dagli eventi senza riuscire bene a difendersi; secondo altri, invece, ha in mente un piano che lo porterà dritto dritto a vincere e a incastrare definitivamente la Dark Lady. Non vi rimane che continuare a seguirci per scoprirlo!