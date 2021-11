Michelle Hunziker è la conduttrice del famoso programma Mediaset All Together Now. Sapete quanto costa l’abito che ha indossato nell’ultima puntata? Un patrimonio!

Michelle Hunziker è una delle conduttrici più amate del piccolo schermo. Attualmente è la presentatrice del programma musicale All Together Now in onda su Canale 5. Avete visto l’ultima puntata? Il vestito che indossava Michelle costa una cifra spropositata.

Michelle Hunziker, la stella di All Together Now

Non ci sono dubbi, Michelle Hunziker è una delle conduttrici e showgirl più amate del piccolo schermo. La bellissima svizzera che ha una carriera di grandi successi alle spalle, non smette di sorprendere: tutto quello che tocca diventa oro. Ogni trasmissione che è stata affidata a Michelle ha avuto sempre un grande successo, da Zelig a Striscia la notizia a All Together Now, la moglie di Tomaso Trussardi è un vero portento.

Attualmente la Hunziker è al timone dello show musicale All Together Now in onda la domenica sera su Canale 5. Il format piace tanto i telespettatori che attendono con ansia l’appuntamento settimanale. Giovani cantanti sconosciuti si presentano dinanzi ad un muro di artisti e professionisti musicali, portando sul palcoscenico la loro nella voce.

A giudicare i talenti la giuria composta da Francesco Renga, J-Ax, Rita Pavone e Anna Tatangelo. Ad attirare l’attenzione però più dei concorrenti e dei giurati è sicuramente la conduttrice. Avete visto Michelle Hunziker l’ultima puntata? Era bellissima ed indossava un abito meraviglioso. Sapete quanto costa il capo che aveva addosso? Cifra assurda!

Il costoso vestito della conduttrice svizzera

Michelle Hunziker è la conduttrice del famoso programma musicale All Together Now in onda ogni domenica su Canale 5. Fino ad ora sono state trasmesse due puntate ma la trasmissione ha già chiuso ogni appuntamento toccando picchi di share altissimi. Il format proposto da Mediaset e condotto da Michelle piace tantissimo ai telespettatori.

Dalla bellezza algida ed eterea, Michelle sa come attirare l’attenzione su di sé. Avete visto come era vestita l’ultima puntata? Il capo che indossava era davvero favoloso. Sapete quanto costa? Ve lo sveliamo noi.

LEGGI ANCHE—> Michelle Hunziker, ha ceduto al ritocchino? Il prima e il dopo | FOTO

Nella seconda puntata di All Together Now, Michelle ha indossato un bellissimo vestito del marchio TOPTREND che costa 410 euro. Non è la prima volta che indossa abiti di questo brand, ha un armadio pieno degli abiti cuciti da sarti italiani che lavorano per questa azienda che realizza capi davvero favolosi.

Ma d’altronde Michelle potrebbe indossare di tutto, la sua bellezza è imbarazzante. L’abito in questione esaltava le sue fantastiche forme mettendo in bella mostra il suo corpo mozzafiato. L’ex moglie di Eros Ramazzotti è a dir poco pazzesca.