Manila Nazzaro, perchè si era lasciata con Lorenzo | La verità straziante

Grande Fratello Vip 6: Manila Nazzaro scoppia in lacrime ricordando un evento drammatico della sua vita che l’ha segnata profondamente. Ecco che cosa le è accaduto e perché aveva deciso di lasciare Lorenzo. Tutti i dettagli.

Pianto disperato per Manila Nazzaro, l’ex miss Italia e attuale concorrente del Grande Fratello Vip sei. La showgirl si è lasciata andare a delle confessioni inaspettate sulla sua relazione sentimentale ricordando un periodo molto doloroso della sua vita. Ecco perché lei e Lorenzo si sono lasciati per un periodo.

Manila Nazzaro racconta il suo dramma

Manila Nazzaro, ex miss Italia 1999 è una concorrente del Grande Fratello Vip 6 condotto da Alfonso Signorini. Ha una carriera brillante alle spalle e oggi è una delle showgirl italiane più amate di sempre.

Dopo un matrimonio fallito con Francesco Cozza, da qualche anno la bella reginetta è in coppia con Lorenzo Amoruso. I due sono andati a convivere e presto convoleranno a nozze. Non tutti sanno però che i due in passato hanno vissuto un periodo turbolento arrivando anche ad allontanarsi mettendo un punto alla loro storia. Ecco perché.

Il profondo dolore dell’ex miss Italia

Dopo un matrimonio fallito con Francesco Cozza, Manila Nazzaro ha ritrovato il sorriso accanto a Lorenzo Amoruso. Con lui ha preso parte anche a Temptation Island Vip per mettere alla prova i suoi sentimenti.

La coppia ha lasciato la trasmissione mariana più innamorata e affiatata che mai. Oggi Manila è una concorrente del Grande Fratello Vip e proprio nella scorsa puntata, il suo compagno ha voluto farle una sorpresa incoraggiandola a proseguire il suo percorso nella casa più spiata d’Italia.

L’ex miss Italia ha ricevuto a sorpresa un video da parte del compagno che l’ha molto emozionata. Forse non tutti sanno che Manila Nazzaro e il nuovo compagno hanno vissuto il dramma della perdita di un figlio.

Manila ha subito infatti un aborto spontaneo che l’ha fatta cadere in una profonda depressione. Di questo argomento toccante l’ex miss Italia ne ha parlato anche da Silvia Toffanin a Verissimo qualche tempo prima di entrare nella casa del Grande Fratello.

La Nazzaro ha altri due bimbi, Nicolas e Francesco Pio, nati dal precedente matrimonio con il calciatore Francesco Cozza. Parlando dell’aborto vissuto, la conduttrice televisiva ha affermato che sia per lei che per Lorenzo è stato un dramma profondo scoprire che il bimbo che tanto desideravano purtroppo non è sopravvissuto.

La sua gravidanza si è interrotta a 9 settimane. Manila Nazzaro ha voluto parlare del suo dramma per lanciare un messaggio a tutte le donne: l’aborto purtroppo può capitare a tutte ma non bisogna mai perdere il sorriso perché il sole arriverà sempre dopo la tempesta.