Gf Vip 6, Aldo Montano mostra il tatuaggio | Il dramma del figlio perso

Aldo Montano, lo stiamo conoscendo grazie alla sua partecipazione del Grande Fratello Vip 6. E’ un uomo forte che non le manda di certo a dire, ma allo stesso tempo è molto sensibile e attaccatissimo alla sua famiglia. Poche ore fa ha confessato un dramma che lo ha colpito terribilmente.

Il vippone, durante un momento particolare per Manila Nazzaro, si è lasciato andare ad una triste confessione, raccontando di aver passato un periodo davvero drammatico della sua vita, che ricorda con un piccolo tatuaggio.

Aldo Montano, il tragico dramma

Il gieffino Aldo Montano, ha un cuore davvero grande e lo ha dimostrato nelle scorse ore. Durante un momento di fragilità di Manila Nazzaro è riuscito a consolarla e a raccontare un triste retroscena della sua vita.

Come in molti sapranno, un anno fa l’ex Miss Italia ha affrontato uno dei periodi più dolorosi di sempre, ovvero quando ha avuto un aborto spontaneo. Per lei e il suo compagno, Lorenzo Amoruso è stato veramente un brutto colpo: “Mi ricordo questa settimana dove ci fu questa notizia terribile, anche per Lorenzo, una giornata tremenda”.

La storia, ovviamente, ha colpito e fatto emozionare il noto schermidore, perché anche lui ha vissuto lo stesso dramma. Proprio per questo, ha deciso di confessare uno dei suoi più grandi dolori a Manila, finendo il tragico racconto in un commovente abbraccio: scopriamo cosa ha rivelato.

Il triste racconto

Aldo Montano è sposato con la bellissima atleta russa, Olga Plachina. Ma in passato ha avuto una lunga relazione con la famosa showgirl Antonella Mosetti, precisamente dal 2005 al 2012.

Una storia travagliata, soprattutto dolorosa dopo la perdita di due figli. In passato, nel corso di un’intervista, hanno raccontato: “Abbiamo perso due figli. il primo è stato un fulmine a ciel sereno. Il secondo invece, un colpo al cuore”.

Un dolore che l’attuale concorrente del Grande Fratello Vip non ha affatto dimenticato, infatti, ha anche un tatuaggio dedicato al triste avvenimento. Aldo ha raccontato il significato del tatoo a Manila dicendole: “Questo qua è per la stessa cosa che hai passato tu. Tanti anni fa”. Lei non ha potuto trattenere le lacrime: “Allora puoi capire. Perché purtroppo se non le vivi…” ha detto la gieffina.