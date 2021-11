By

Aldo Montano è tra i protagonisti più amati della nuova edizione del Grande Fratello Vip 6. Sapete che nonostante si trovi in casa ha fatto una bellissima sorpresa a sua moglie? Ecco di che cosa si tratta.

Aldo Montano che romanticone! Il concorrente più apprezzato del Grande Fratello Vip 6 è riuscito a sorprendere la moglie pur trovandosi all’interno della casa più spiata d’Italia. Sapete che cosa ha fatto per lei? Il suo gesto romantico vi lascerà senza parole.

Aldo Montano, il personaggio rivelazione del GF Vip 6

Aldo Montano è tra i concorrenti più amati della nuova edizione del Grande Fratello Vip 6, il reality condotto da Alfonso Signorini che sta riscuotendo tantissimo successo. Come anticipato nelle scorse ore, questa nuova edizione sarà la più lunga della storia. Iniziata il 13 settembre 2021 si concluderà con una strabiliante finale a marzo 2022. Chi riuscirà a rimanere fino alla fine?

Lo sportivo è insieme a Manuel Bortuzzo tra i papabili vincitori del reality, secondo alcuni sondaggi che si stanno facendo sui social. Buono, dolce, generoso e sempre comprensivo, lo sportivo è senza dubbio amatissimo dai telespettatori italiani.

Sposato da anni con la bellissima Olga Plachina, i due hanno due meravigliosi figli. Nonostante si trovi in casa, Aldo è riuscito a sorprendere la moglie con un gesto romantico. Vi sveliamo che cosa ha fatto.

Il gesto romantico dello sportivo per la sua bellissima moglie

Aldo Montano si trova nella casa del Grande Fratello Vip da ormai tantissimi giorni e l’assenza degli affetti più cari comincia a farsi sentire. Dal 2016 è sposato con Olga Plachina, una bellissima donna russa, nella vita atleta e modella.

Alta, occhi azzurri, lunghi capelli biondi e fisico da dea, la compagnia dello sportivo è davvero favolosa. La coppia ha due bambini, Olimpia e Mario Junior. Aldo e Olga si amano alla follia. Nonostante lo spadista sia rinchiuso nella casa più spiata d’Italia, il pensiero per la sua adorata moglie non manca mai. Sapete che cosa ha fatto lo sportivo per lei? Rimarrete a bocca aperta.

Aldo Montano ha voluto celebrare il giorno del suo anniversario, seppur a distanza, con un gesto molto romantico. Lo sportivo ha fatto recapitare in occasione del lieto giorno alla sua compagna un meraviglioso fascio di rose rosse. Che tenerone!

Ma non è questo l’unico gesto carino che Aldo ha fatto per Olga. Nei giorni scorsi, lo sportivo ha dedicato un pensiero alla moglie esprimendo nero su bianco tutto l’amore che prova per lei con una meravigliosa dedica.