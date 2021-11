Cucinare dentro la stagnola è pericoloso | Come risolvere utilizzandola lo stesso

Molti consumatori attenti alla salute si chiedono se si può cucinare dentro la stagnola o se questo comporta rischi per la salute.

Le ricerche che riguardano il cucinare alimenti all’interno della carta stagnola, fino ad ora effettuate non danno una risposta precisa sul livello di migrazione dei composti dal foglio di alluminio agli alimenti, quindi è meglio prevenire e utilizzare materiali che ci diano garanzie.

Cucinare dentro la stagnola: rischi

Una delle principali vie di esposizione all’alluminio è attraverso il cibo, attraverso imballaggi, utensili da cucina e oggetti come il foglio di alluminio.

In condizioni normali, la migrazione di materiali a contatto come l’alluminio negli alimenti rappresenta una piccola frazione nella dieta quotidiana.

Tuttavia, secondo l’accessorio da cucina o degli utensili, o del tipo di cottura utilizzato, la concentrazione di alluminio nel il cibo aumenta.

L’assorbimento dell’alluminio è distribuito in tutti i tessuti e si accumula in alcuni di essi, ma è concentrato soprattutto nelle ossa, la cosa più problematica, nel caso delle donne in gravidanza, è la possibilità che l’alluminio possa attraversare la placenta e arrivare ad accumularsi in il cervello del feto.

L’alluminio può rimanere a lungo nell’organismo prima di essere escreto con le urine, tuttavia non sono noti tempi di ritenzione.

Alcuni studi hanno suggerito che l’alluminio sia coinvolto nell’insorgenza di alcune malattie neurodegenerative nell’uomo e nel morbo di Alzheimer, ma si tratta di ipotesi controverse.

Cosa usare al posto dell’alluminio

Il motivo per cui si usa un foglio di alluminio in qualcosa che cuoce è per bloccare parte del calore. Più specificamente, si desidera bloccare il trasferimento di calore per irraggiamento.

LEGGI ANCHE —> Teglia incrostata, lo sgrassatore naturale migliore di quelli del supermercato

Il modo più sano per cuocere i cibi nel forno è come usavano fare in passato, prima che al supermercato fosse disponibile un foglio di alluminio in rotoli. Può essere la stessa leccarda presente nel forno o una teglia dotata di un coperchio grande a sufficienza per entrare nel forno. E se proprio vogliamo cucinare qualcosa al “cartoccio”, allora tra il cibo e la carta stagnola mettiamo della carta da forno, avrete la cottura desiderata senza il rischio di contaminazione.