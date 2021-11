Pasta e fagioli povera di Antonino Cannavacciuolo | Deliziosa per tutta la famiglia

Preparazione della trippa di baccalà occorrente:

trippa

cipolle

sedano

carote

pepe in grani

mazzetto aromatico

sale

Per la preparazione della pasta e fagioli di Cannavacciuolo una volta portato a bollore nell’acqua le verdure e gli aromi, unite le trippe di baccalà e fate cuocere per circa 40 minuti. Eliminate le verdure e gli aromi e ponete le trippe sulle placche ricoperte con della carta da forno.

In un abbattitore mettete le trippe e da congelate tagliatele a cubetti. Quindi velocemente mettete le trippe sulle placche senza ammassarle e seccare in forno. Un modo per ridurre i tempi o per chi non possiede un abbattitore è farle seccare una notte in forno a 65 °C..

Quindi stendere sulle placche con carta assorbente e conservare in mantenitore a 65°C.