Paolo Bonolis senza freni: il famoso conduttore palpeggia una signora in TV e il pubblico si infervora. Ecco che cosa è accaduto.

Paolo Bonolis ha sorpreso tutti con un gesto che non è piaciuto per nulla al pubblico. Il famoso conduttore ha palpeggiato in diretta TV una donna. Scopriamo qualche dettaglio in più su questo curioso episodio.

Paolo Bonolis, il suo gesto fa infuriare il pubblico

Paolo Bonolis senza freni. L’amatissimo conduttore di Avanti un altro e di Ciao Darwin ha fatto arrabbiare e non poco il suo amato pubblico. Conduttore apprezzatissimo della TV italiana, il marito di Sonia Bruganelli ha compiuto un gesto che non è piaciuto però ai telespettatori.

Paolo Bonolis è un uomo super intelligente e dai molteplici talenti. Ha iniziato la sua carriera da giovanissimo e ancora tutt’oggi continua a riscuotere grande successo. A lui sono state affidate trasmissioni che hanno avuto un ottimo riscontro popolare come Il senso della vita, Ciao Darwin e Avanti un altro, solo per citarne alcune.

Sposato da tanti anni con Sonia Bruganelli, i due hanno tre splendidi figli. Paolo, prima di convolare a nozze con l’attuale opinionista del Grande Fratello Vip 6, è stato sposato però con una psicologa americana che gli ha dato altri due figli.

Bonolis è un marito e un padre affettuoso ma anche un professionista molto stimato. Un gesto che però ha compiuto nei confronti di una signora che ha preso parte ad una delle sue trasmissioni, ha lasciato il pubblico interdetto.

Il conduttore palpeggia una concorrente in diretta TV

Paolo Bonolis è senza dubbio uno dei conduttori più amati e apprezzati del piccolo schermo. Da tanti anni in televisione, continua ad entusiasmare il pubblico italiano. La sua ilarità, la sua intelligenza, la sua sagacia mista all’ironia pungente, lo rendono un uomo interessante e un conduttore stimato.

Il marito di Sonia Bruganelli ha compiuto però un gesto che ha lasciato di stucco il pubblico. Durante una puntata del suo famoso programma Avanti un altro, il conduttore è stato protagonista di un siparietto alquanto particolare.

Una concorrente si è presentata in trasmissione e come è accaduto spesso, prima di girare la ruota del famoso pidigozzo, il pezzo forte della trasmissione, ha chiesto al conduttore di poter palpare il suo sedere per buon auspicio. A questa richiesta curiosa, è seguita una altrettanto particolare del presentatore. Bonolis ha affermato che avrebbe ceduto alla sua richiesta solo se la donna si fosse fatta palpeggiare il seno.

Detto fatto: in diretta televisiva, Paolo Bonolis ha palpeggiato il seno della concorrente. Chiaramente il tutto si è svolto in modo goliardico e divertente. La stessa concorrente è scoppiata in una sonora risata e insieme a lei anche il pubblico.